https://sputnikarabic.ae/20220922/من-يندرج-تحت-التعبئة-الجزئية-1068090376.html
من يندرج تحت التعبئة الجزئية
من يندرج تحت التعبئة الجزئية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 سبتمبر/ أيلول، مرسوما بشأن التعبئة الجزئية. وشدد الرئيس على أن المواطنين الموجودين على قائمة الاحتياط هم فقط من... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:01+0000
2022-09-22T12:01+0000
2022-09-22T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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وقبل إرسالهم إلى الوحدة، سيخضع جميع جنود التعبئة الجزئية لتدريب إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة.وفي إنفوجراف "سبوتنيك"، تجدون المعلومات الرسمية حول من سيتم استدعاؤه إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المستقبل القريب، والذي يحق له تأجيل الخدمة، وفقًا للقوانين الحالية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
من يندرج تحت التعبئة الجزئية
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 سبتمبر/ أيلول، مرسوما بشأن التعبئة الجزئية. وشدد الرئيس على أن المواطنين الموجودين على قائمة الاحتياط هم فقط من يخضعون للتجنيد الإجباري. بادئ ذي بدء، يتمتع بالأولوية أولئك الذين خدموا في الجيش بتخصص عسكري وخبرة قتالية.
وقبل إرسالهم إلى الوحدة، سيخضع جميع جنود التعبئة الجزئية لتدريب إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة
.
وفي إنفوجراف "سبوتنيك"، تجدون المعلومات الرسمية حول من سيتم استدعاؤه إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المستقبل القريب، والذي يحق له تأجيل الخدمة، وفقًا للقوانين الحالية.