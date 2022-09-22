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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/من-يندرج-تحت-التعبئة-الجزئية-1068090376.html
من يندرج تحت التعبئة الجزئية
من يندرج تحت التعبئة الجزئية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 سبتمبر/ أيلول، مرسوما بشأن التعبئة الجزئية. وشدد الرئيس على أن المواطنين الموجودين على قائمة الاحتياط هم فقط من... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:01+0000
2022-09-22T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقبل إرسالهم إلى الوحدة، سيخضع جميع جنود التعبئة الجزئية لتدريب إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة.وفي إنفوجراف "سبوتنيك"، تجدون المعلومات الرسمية حول من سيتم استدعاؤه إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المستقبل القريب، والذي يحق له تأجيل الخدمة، وفقًا للقوانين الحالية.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

من يندرج تحت التعبئة الجزئية

12:01 GMT 22.09.2022
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 سبتمبر/ أيلول، مرسوما بشأن التعبئة الجزئية. وشدد الرئيس على أن المواطنين الموجودين على قائمة الاحتياط هم فقط من يخضعون للتجنيد الإجباري. بادئ ذي بدء، يتمتع بالأولوية أولئك الذين خدموا في الجيش بتخصص عسكري وخبرة قتالية.
وقبل إرسالهم إلى الوحدة، سيخضع جميع جنود التعبئة الجزئية لتدريب إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة.
وفي إنفوجراف "سبوتنيك"، تجدون المعلومات الرسمية حول من سيتم استدعاؤه إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المستقبل القريب، والذي يحق له تأجيل الخدمة، وفقًا للقوانين الحالية.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
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