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https://sputnikarabic.ae/20220922/نائب-لبناني-يكشف-لـسبوتنيك-قد-نشهد-ولادة-الحكومة-منتصف-الأسبوع-المقبل-1068093616.html
نائب لبناني يكشف لـ"سبوتنيك": قد نشهد ولادة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل
نائب لبناني يكشف لـ"سبوتنيك": قد نشهد ولادة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل
بدأت تلوح في الأفق ملامح انفراج في أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وسط تأكيد محلي وعربي ودولي على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:22+0000
2022-09-22T13:22+0000
تقارير سبوتنيك
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على وقع الخلافات السياسية الحادة، أمام لبنان استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أوكتوبر/ تشرين الأول المقبل.في هذا السياق، كشف النائب عن تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام في حديث خاص لـ"سبوتنيك" عن أن "العقد الرئيسية في ملف تشكيل الحكومة تم حلها، وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي لن تكون عائقًا أمام تشكيل الحكومة، وبالتالي إذا بقيت الأمور على ما هي عليه قد نشهد ولادة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل".وأشار إلى أن "الإرادة الداخلية وربما بعض المساعي الداخلية أدت إلى حلحلة بعض العقد التي كانت موجودة".وذكر درغام أن "التسويات اليوم ضرورية ومطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية خاصة على الصعيد الداخلي نحن بحاجة لبعض التفاهمات الداخلية، لأن لا أحد يملك من الكتل النيابية والتحالفات الموجودة 65 صوتًا لوصول الرئيس المقبل، وبالتالي نحن مجموعة أقليات للكتل داخل مجلس النواب".كما شدد على أن "المطلوب أن يكون هناك اتفاق أو بالحد الأدنى بين الكتل الرئيسية أو أكثريتها لنستطيع أن نصل إلى انتخاب رئيس، خاصة إذا حصلت مثلما يحكى عن بعض التدخلات الخارجية، هذا يفرض تفاهمات داخلية مطلوبة حتى نصل إلى انتخاب ضمن المهلة المحددة".أما عن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، قال درغام: "لدينا خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومواجهة الأزمة المعيشية المستفحلة في البلد ووضع خطة لإعادة ما يمكن إعادته من أموال المودعين".وعن المطلوب من الحكومة المقبلة في حال دخل لبنان في الفراغ الرئاسي، أوضح درغام أن "الحكومة اليوم تملك الرؤية لمعالجة الأمور، وأيضاً في الوقت نفسه، إذا كانت الحكومة فعلية تكون لديها صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة وبالتالي لديها كل الإمكانيات القانونية والدستورية حتى تستطيع أن تواجه الأزمة الحالية والمقبلة".
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تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان

نائب لبناني يكشف لـ"سبوتنيك": قد نشهد ولادة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل

13:22 GMT 22.09.2022
© Photoالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس اللبناني ميشال عون
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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بدأت تلوح في الأفق ملامح انفراج في أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وسط تأكيد محلي وعربي ودولي على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.
على وقع الخلافات السياسية الحادة، أمام لبنان استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أوكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
في هذا السياق، كشف النائب عن تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام في حديث خاص لـ"سبوتنيك" عن أن "العقد الرئيسية في ملف تشكيل الحكومة تم حلها، وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي لن تكون عائقًا أمام تشكيل الحكومة، وبالتالي إذا بقيت الأمور على ما هي عليه قد نشهد ولادة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "الإرادة الداخلية وربما بعض المساعي الداخلية أدت إلى حلحلة بعض العقد التي كانت موجودة".
وذكر درغام أن "التسويات اليوم ضرورية ومطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية خاصة على الصعيد الداخلي نحن بحاجة لبعض التفاهمات الداخلية، لأن لا أحد يملك من الكتل النيابية والتحالفات الموجودة 65 صوتًا لوصول الرئيس المقبل، وبالتالي نحن مجموعة أقليات للكتل داخل مجلس النواب".
كما شدد على أن "المطلوب أن يكون هناك اتفاق أو بالحد الأدنى بين الكتل الرئيسية أو أكثريتها لنستطيع أن نصل إلى انتخاب رئيس، خاصة إذا حصلت مثلما يحكى عن بعض التدخلات الخارجية، هذا يفرض تفاهمات داخلية مطلوبة حتى نصل إلى انتخاب ضمن المهلة المحددة".
أما عن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، قال درغام: "لدينا خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومواجهة الأزمة المعيشية المستفحلة في البلد ووضع خطة لإعادة ما يمكن إعادته من أموال المودعين".
وعن المطلوب من الحكومة المقبلة في حال دخل لبنان في الفراغ الرئاسي، أوضح درغام أن "الحكومة اليوم تملك الرؤية لمعالجة الأمور، وأيضاً في الوقت نفسه، إذا كانت الحكومة فعلية تكون لديها صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة وبالتالي لديها كل الإمكانيات القانونية والدستورية حتى تستطيع أن تواجه الأزمة الحالية والمقبلة".
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