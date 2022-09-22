https://sputnikarabic.ae/20220922/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يلتقي-الرئيس-الإماراتي-بتوجيهات-من-محمد-بن-سلمان-1068098351.html

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي الرئيس الإماراتي بتوجيهات من محمد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي الرئيس الإماراتي بتوجيهات من محمد بن سلمان

التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الإمارات ‏العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ بأبو... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

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وأشار خالد بن سلمان إلى أن اللقاء الذي حدث أمس الأربعاء، تم بتوجيهات من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتغريدة له على "تويتر".وعن مضمون اللقاء، قال الأمير خالد بن سلمان إنه نقل للرئيس الإماراتي، تحيات قيادة المملكة العربية السعودية، واستعرضا روابط الأخوة التي تجمع بلديهما، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بحث الجانبان خلال لقائهما العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية، ومختلف أوجه التعاون الاستراتيجي، والتنسيق بينهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما نقل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادته.من ناحيته، حمّل الرئيس الإماراتي أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، متمنيا للسعودية وشعبها وام العزة والرفعة والرخاء.تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 92، غدا الجمعة الموافق 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالا بالمناسبة.

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