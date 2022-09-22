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https://sputnikarabic.ae/20220922/هيئة-الأركان-الروسية-المستدعون-للتعبئة-الجزئية-يتمتعون-بمزايا-المتطوعين-1068103996.html
هيئة الأركان الروسية: المستدعون للتعبئة الجزئية يتمتعون بمزايا المتطوعين
هيئة الأركان الروسية: المستدعون للتعبئة الجزئية يتمتعون بمزايا المتطوعين
أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، اليوم الخميس، عن إنشاء مركز اتصال معني بتنظيم التعبئة الجزئية تحت إشراف الحكومة الروسية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:00+0000
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روسيا
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وأضافت الهيئة في بيان: "أثناء التعبئة الجزئية، سيتم استدعاء المواطنين الذين تلقوا رتب ضابط ومراتب الخدمات الخاصة والرقباء".وأضافة الهيئة أنه "سيتم دفع الرواتب شهريا للروس الذين تم استدعاؤهم من أجل التعبئة الجزئية تبعا للرتبة والموقع، بالإضافة إلى النجاحات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء في 21 أيلول/ سبتمبر، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر/ أيلول الجاري: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية. أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات".
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هيئة الأركان الروسية: المستدعون للتعبئة الجزئية يتمتعون بمزايا المتطوعين

16:00 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالأركان الروسية
الأركان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، اليوم الخميس، عن إنشاء مركز اتصال معني بتنظيم التعبئة الجزئية تحت إشراف الحكومة الروسية.
وأضافت الهيئة في بيان: "أثناء التعبئة الجزئية، سيتم استدعاء المواطنين الذين تلقوا رتب ضابط ومراتب الخدمات الخاصة والرقباء".
المواطنون الذين يتم استدعاؤهم بموجب التعبئة الجزئية يتمتعون بصفة ودخل مالي وضمانات اجتماعية مماثلة للعسكريين المتطوعين تماما.
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13:41 GMT
وأضافة الهيئة أنه "سيتم دفع الرواتب شهريا للروس الذين تم استدعاؤهم من أجل التعبئة الجزئية تبعا للرتبة والموقع، بالإضافة إلى النجاحات".
لن يتجاوز عدد المواطنين الذين يتم استدعاؤهم الاحتياطي 1% من إجمالي عدد احتياطيي التعبئة الجزئية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء في 21 أيلول/ سبتمبر، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.
وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر/ أيلول الجاري: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية. أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات".
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