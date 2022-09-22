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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/هيئة-الأركان-العامة-التجنيد-المقبل-في-روسيا-غير-مرتبط-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1068111498.html
هيئة الأركان العامة: التجنيد المقبل في روسيا غير مرتبط بالعملية العسكرية الخاصة
هيئة الأركان العامة: التجنيد المقبل في روسيا غير مرتبط بالعملية العسكرية الخاصة
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن أنشطة التجنيد الإجباري المرتقب في روسيا، لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالعملية العسكرية في أوكرانيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T19:16+0000
2022-09-22T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الخميس، إن التجنيد الإجباري المرتقب سيتم ضمن الإطار الزمني الذي تحدده التشريعات الروسية، وبطريقة مخطط لها مسبقا.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس في كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط ومن لديهم الخبرة القتالية، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.وأوضح بوتين، أن الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير، مشددا علىى أن من أولوياتها، حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة لنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

هيئة الأركان العامة: التجنيد المقبل في روسيا غير مرتبط بالعملية العسكرية الخاصة

19:16 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورتدريات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
تدريات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن أنشطة التجنيد الإجباري المرتقب في روسيا، لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الخميس، إن التجنيد الإجباري المرتقب سيتم ضمن الإطار الزمني الذي تحدده التشريعات الروسية، وبطريقة مخطط لها مسبقا.
وأضاف أن "جميع المجندين سيرسلون، وبغض النظر عن تخصصاتهم، إلى الوحدات، وسيؤدون الخدمة العسكرية على أراضي روسيا الاتحادية".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس في كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط ومن لديهم الخبرة القتالية، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.
وأوضح بوتين، أن الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير، مشددا علىى أن من أولوياتها، حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة لنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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