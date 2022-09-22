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https://sputnikarabic.ae/20220922/واتسآب-يصدر-بيانا-للرد-على-أنباء-حظره-داخل-إيران-1068107682.html
"واتسآب" يصدر بيانا للرد على أنباء حظره داخل إيران
"واتسآب" يصدر بيانا للرد على أنباء حظره داخل إيران
أصدر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على أنباء حظره داخل إيران.‏ 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T17:15+0000
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مجتمع
إيران
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وكتب عبر حسابه على "تويتر" أنه "موجود لربط العالم بشكل خاص، وأنه يقف مع حقوق الناس في الوصول إلى الرسائل الخاصة".وتابع مؤكدا أنه "لا يحظر الأرقام الإيرانية"، وأنه "سيعمل على إبقاء المستخدمين الإيرانيين على اتصال وسيفعل أي شيء في حدود قدرته التقنية للحفاظ على خدماته وتشغيلها"، وفقا لقوله.وطرح تطبيق "واتسآب" العديد من الميزات خلال الأشهر الماضية، من أبرزها قدرة مستخدميه على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.كما يختبر التطبيق ميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتاإنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".
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مجتمع, إيران
مجتمع, إيران

"واتسآب" يصدر بيانا للرد على أنباء حظره داخل إيران

17:15 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / -
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أصدر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على أنباء حظره داخل إيران.‏
وكتب عبر حسابه على "تويتر" أنه "موجود لربط العالم بشكل خاص، وأنه يقف مع حقوق الناس في الوصول إلى الرسائل الخاصة".
وتابع مؤكدا أنه "لا يحظر الأرقام الإيرانية"، وأنه "سيعمل على إبقاء المستخدمين الإيرانيين على اتصال وسيفعل أي شيء في حدود قدرته التقنية للحفاظ على خدماته وتشغيلها"، وفقا لقوله.
وطرح تطبيق "واتسآب" العديد من الميزات خلال الأشهر الماضية، من أبرزها قدرة مستخدميه على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.
كما يختبر التطبيق ميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتاإنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".
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