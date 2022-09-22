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https://sputnikarabic.ae/20220922/وزارة-الدفاع-الأرمينية-تتهم-أذربيجان-بقصف-مواقعها-على-الحدود-1068071746.html
وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود
وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود
قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان استخدمت قذائف الهاون يوم الأربعاء لقصف مواقع أرمينيا على الحدود، مما أسفر عن إصابة رجل أرميني. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T02:49+0000
2022-09-22T02:49+0000
أرمينيا
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يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "في 21 أيلول / سبتمبر، في حوالي الساعة 20:00 (الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيرانها من مدافع الهاون والأسلحة الصغيرة على مواقع أرمينية تقع في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية".وأضافت الوزارة: "ونتيجة للأعمال الانتقامية، تم وقف إطلاق النار. وأصيب شخص على الجانب الأرمني".وفي غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الأذربيجانية تفيد بأن أرمينيا قصفت مواقعها على الحدود.يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أذربيجان-تعلن-تسليم-أرمينيا-جثث-95-جنديا-1068007042.html
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أرمينيا
أرمينيا

وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود

02:49 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الانتقال إلى بنك الصورجنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Konstantin Morozov
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قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان استخدمت قذائف الهاون يوم الأربعاء لقصف مواقع أرمينيا على الحدود، مما أسفر عن إصابة رجل أرميني.
يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "في 21 أيلول / سبتمبر، في حوالي الساعة 20:00 (الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيرانها من مدافع الهاون والأسلحة الصغيرة على مواقع أرمينية تقع في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية".
قوات حفظ السلام الروسية أمام دير داديفانك، قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
أذربيجان تعلن تسليم أرمينيا جثث 95 جنديا
20 سبتمبر, 14:41 GMT
وأضافت الوزارة: "ونتيجة للأعمال الانتقامية، تم وقف إطلاق النار. وأصيب شخص على الجانب الأرمني".
وفي غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الأذربيجانية تفيد بأن أرمينيا قصفت مواقعها على الحدود.
يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.
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