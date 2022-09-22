https://sputnikarabic.ae/20220922/وزارة-الدفاع-الأرمينية-تتهم-أذربيجان-بقصف-مواقعها-على-الحدود-1068071746.html
وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود
وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود
قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان استخدمت قذائف الهاون يوم الأربعاء لقصف مواقع أرمينيا على الحدود، مما أسفر عن إصابة رجل أرميني. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T02:49+0000
2022-09-22T02:49+0000
2022-09-22T02:49+0000
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066292718_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_c13a361a7efcbc924f6a7de7039ae5fd.jpg
يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "في 21 أيلول / سبتمبر، في حوالي الساعة 20:00 (الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيرانها من مدافع الهاون والأسلحة الصغيرة على مواقع أرمينية تقع في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية".وأضافت الوزارة: "ونتيجة للأعمال الانتقامية، تم وقف إطلاق النار. وأصيب شخص على الجانب الأرمني".وفي غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الأذربيجانية تفيد بأن أرمينيا قصفت مواقعها على الحدود.يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أذربيجان-تعلن-تسليم-أرمينيا-جثث-95-جنديا-1068007042.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066292718_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_709524b8e260f22c17e4282843788e9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا
وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان استخدمت قذائف الهاون يوم الأربعاء لقصف مواقع أرمينيا على الحدود، مما أسفر عن إصابة رجل أرميني.
يريفان - سبوتنيك
. وقالت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "في 21 أيلول / سبتمبر، في حوالي الساعة 20:00 (الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيرانها من مدافع الهاون والأسلحة الصغيرة على مواقع أرمينية تقع في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية".
وأضافت الوزارة: "ونتيجة للأعمال الانتقامية، تم وقف إطلاق النار. وأصيب شخص على الجانب الأرمني".
وفي غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الأذربيجانية تفيد بأن أرمينيا قصفت مواقعها على الحدود.
يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.