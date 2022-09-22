https://sputnikarabic.ae/20220922/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-معدلات-التضخم-تسبب-شعورا-بانعدام-الأمن-الاقتصادي-لدى-الأمريكيين-1068112758.html
وزيرة الخزانة الأمريكية: معدلات التضخم تسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأمريكيين
وزيرة الخزانة الأمريكية: معدلات التضخم تسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأمريكيين
أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة، ويسبب إحساسا كبيرا بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T19:44+0000
2022-09-22T19:44+0000
2022-09-22T19:44+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "أعتقد أن التضخم كان يسير بمعدلات عالية بشكل غير مقبول، إنها مشكلة كبيرة لكل أسرة أمريكية، ويؤدي إلى شعور كبير بانعدام الأمن الاقتصادي للأمريكيين".وأوضحت يلين أنها تعتقد أن "التضخم سينخفض العام المقبل".وأمس الأربعاء، رفع البنك الاحتياط الفيدرالي الأمربكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)"، متوقعا أن تكون هذه الزيادة الجارية ستكون مناسبة للنطاق المستهدف.يأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 عقود.
https://sputnikarabic.ae/20220913/نمو-التضخم-في-أمريكا-بأكثر-من-المتوقع-رغم-تراجع-أسعار-الوقود-1067682092.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية: معدلات التضخم تسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأمريكيين
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أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة، ويسبب إحساسا كبيرا بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت يلين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "أعتقد أن التضخم كان يسير بمعدلات عالية بشكل غير مقبول، إنها مشكلة كبيرة لكل أسرة أمريكية، ويؤدي إلى شعور كبير بانعدام الأمن الاقتصادي للأمريكيين".
وأوضحت يلين أنها تعتقد أن "التضخم سينخفض العام المقبل".
وأمس الأربعاء، رفع البنك الاحتياط الفيدرالي الأمربكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس
، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.
وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)"، متوقعا أن تكون هذه الزيادة الجارية ستكون مناسبة للنطاق المستهدف.
يأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 عقود.