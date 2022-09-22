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وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا
وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، أن الرد على الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من ألمانيا... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:54+0000
2022-09-22T12:54+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي سيباستيان ليكورنو: "الرد الذي سنقدمه متسق ومتماسك للغاية. ولن يكون هناك أي انحراف. وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع. ويتجلى هذا في حقيقة أننا تمكنا الآن من تنظيم تبادل (الأسلحة القديمة مقابل الجديدة) مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن إرسال دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة". وأضافت لامبرخت أن برلين ستزود كييف بأنظمة مدفعية وراجمات، في إطار المساعدة العسكرية.في 21 سبتمبر/أيلول، ألقى بوتين خطابًا حول الوضع في دونباس ومسار العملية الخاصة. وذكر أن موسكو ستدعم قرارات الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وأعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا إياه بأنه قرار مناسب تمامًا للتهديدات الحالية.
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

12:54 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، أن الرد على الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي سيباستيان ليكورنو: "الرد الذي سنقدمه متسق ومتماسك للغاية. ولن يكون هناك أي انحراف. وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع. ويتجلى هذا في حقيقة أننا تمكنا الآن من تنظيم تبادل (الأسلحة القديمة مقابل الجديدة) مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن إرسال دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة". وأضافت لامبرخت أن برلين ستزود كييف بأنظمة مدفعية وراجمات، في إطار المساعدة العسكرية.
في 21 سبتمبر/أيلول، ألقى بوتين خطابًا حول الوضع في دونباس ومسار العملية الخاصة. وذكر أن موسكو ستدعم قرارات الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وأعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا إياه بأنه قرار مناسب تمامًا للتهديدات الحالية.
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