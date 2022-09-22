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https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-بنظيريه-الجزائري-والأردني-ويبحث-معهما-العلاقات-الثنائية-1068113031.html
وزير الخارجية السوري يلتقي بنظيريه الجزائري والأردني ويبحث معهما العلاقات الثنائية
وزير الخارجية السوري يلتقي بنظيريه الجزائري والأردني ويبحث معهما العلاقات الثنائية
ناقش وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، آخر... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T19:54+0000
2022-09-22T19:54+0000
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وجهات النظر كانت متفقة على ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات والأخطار التي تتعرض لها الدول العربية مع التأكيد على أن القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل تبقى القضية الأساسية والمحورية". وأكد لعمامرة "موقف الجزائر الثابت في دعم سورية للحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب فيها"، مشيداً "بصمود سورية منقطع النظير خلال السنوات الماضية".والتقى المقداد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش أعمال الجمعية العامة حيث "بحثا واقع العلاقات الثنائية بين البلدين".وشدد الوزيران على "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات لخدمة مصالحهما المشتركة، وتم التركيز على الجوانب المتعلقة باللاجئين والتعاون الزراعي والأمن الغذائي".
https://sputnikarabic.ae/20220922/الصفدي-يبحث-مع-المقداد-أمن-الحدود-ومكافحة-تهريب-المخدرات-والمياه-والأمن-الغذائي-واللاجئين-1068107196.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الجزائر
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الجزائر

وزير الخارجية السوري يلتقي بنظيريه الجزائري والأردني ويبحث معهما العلاقات الثنائية

19:54 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damourوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل إلى سوريا
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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ناقش وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، آخر التطورات على الساحة العربية.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وجهات النظر كانت متفقة على ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات والأخطار التي تتعرض لها الدول العربية مع التأكيد على أن القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل تبقى القضية الأساسية والمحورية".
وبين المقداد أن سوريا "تثق بالدور الذي يمكن للجزائر القيام به لتوحيد الصف العربي وإعادة روح التضامن بين الدول العربية".
وأكد لعمامرة "موقف الجزائر الثابت في دعم سورية للحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب فيها"، مشيداً "بصمود سورية منقطع النظير خلال السنوات الماضية".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
الصفدي يبحث مع المقداد أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين
16:59 GMT

وبحث الطرفان أوجه تطوير التعاون بين البلدين في كل القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية وأعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية مع التأكيد على ضرورة دفعها قدماً كما اتفقا على الاستمرار في التشاور والتنسيق سواء ما يخص التعاون بين البلدين أو العمل العربي المشترك"، حسب "سانا".

والتقى المقداد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش أعمال الجمعية العامة حيث "بحثا واقع العلاقات الثنائية بين البلدين".
وشدد الوزيران على "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات لخدمة مصالحهما المشتركة، وتم التركيز على الجوانب المتعلقة باللاجئين والتعاون الزراعي والأمن الغذائي".
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