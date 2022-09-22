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https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-خلال-اجتماع-لمجلس-الأمن-إلى-تجنب-المخاطر-داخل-المرافق-النووية-في-أوكرانيا-1068102160.html
وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى تجنب المخاطر داخل المرافق النووية في أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى تجنب المخاطر داخل المرافق النووية في أوكرانيا
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى تجنب المخاطر فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية في أوكرانيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:45+0000
2022-09-22T15:45+0000
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وحسب تصريحات له، اليوم الخميس، أكد "يي" على ضرورة تجنب المخاطر في منشآت أوكرانيا النووية، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحيادية.وقال: "فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية لابد من تجنب المخاطر، وندعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعب دور حيادي وإيجابي فيما يخص سلامة المرافق النووية في أوكرانيا".وأكد "يي" على أن "إطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يصب بمصلحة أي طرف"، معرباً عن أمل بلاده بالتوصل إلى تسوية عاجلة.
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الصين, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى تجنب المخاطر داخل المرافق النووية في أوكرانيا

15:45 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikovوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى تجنب المخاطر فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية في أوكرانيا.
وحسب تصريحات له، اليوم الخميس، أكد "يي" على ضرورة تجنب المخاطر في منشآت أوكرانيا النووية، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحيادية.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي
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وقال: "فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية لابد من تجنب المخاطر، وندعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعب دور حيادي وإيجابي فيما يخص سلامة المرافق النووية في أوكرانيا".

تصريحات وزير الخارجية الصيني جاءت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت اليوم حول الأزمة في أوكرانيا.

وأكد "يي" على أن "إطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يصب بمصلحة أي طرف"، معرباً عن أمل بلاده بالتوصل إلى تسوية عاجلة.
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