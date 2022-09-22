https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-خلال-اجتماع-لمجلس-الأمن-إلى-تجنب-المخاطر-داخل-المرافق-النووية-في-أوكرانيا-1068102160.html
وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى تجنب المخاطر داخل المرافق النووية في أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى تجنب المخاطر داخل المرافق النووية في أوكرانيا
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى تجنب المخاطر فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية في أوكرانيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:45+0000
2022-09-22T15:45+0000
2022-09-22T15:45+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/10/1022141091_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_8c9c1010dc9e586f873ab623e323e693.jpg
وحسب تصريحات له، اليوم الخميس، أكد "يي" على ضرورة تجنب المخاطر في منشآت أوكرانيا النووية، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحيادية.وقال: "فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية لابد من تجنب المخاطر، وندعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعب دور حيادي وإيجابي فيما يخص سلامة المرافق النووية في أوكرانيا".وأكد "يي" على أن "إطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يصب بمصلحة أي طرف"، معرباً عن أمل بلاده بالتوصل إلى تسوية عاجلة.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الصين-موقفنا-من-أوكرانيا-عادل-وموضوعي-1068074537.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/10/1022141091_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_f63cfcc73ccbbb7cd4a1bfa928c57467.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى تجنب المخاطر داخل المرافق النووية في أوكرانيا
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى تجنب المخاطر فيما يتعلق بسلامة المرافق النووية في أوكرانيا.
وحسب تصريحات له، اليوم الخميس، أكد "يي" على ضرورة تجنب المخاطر
في منشآت أوكرانيا النووية، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحيادية.
وقال: "فيما يتعلق بسلامة
المرافق النووية لابد من تجنب المخاطر، وندعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعب دور حيادي وإيجابي فيما يخص سلامة المرافق النووية في أوكرانيا".
تصريحات وزير الخارجية الصيني جاءت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت اليوم حول الأزمة في أوكرانيا.
وأكد "يي" على أن "إطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يصب بمصلحة أي طرف"، معرباً عن أمل بلاده بالتوصل إلى تسوية عاجلة.