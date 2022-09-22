https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-إطالة-الأزمة-الأوكرانية-ليس-في-مصلحة-الأطراف-1068100393.html
وزير الخارجية الصيني يقول إن إطالة الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الأطراف
وزير الخارجية الصيني يقول إن إطالة الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الأطراف
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ليست في مصلحة الأطراف، مشيرا إلى أمل الصين في تسوية سريعة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:55+0000
2022-09-22T14:55+0000
2022-09-22T14:55+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062853335_0:0:1888:1063_1920x0_80_0_0_9d9e5b427c049664f89b6490e0b3394c.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "توسيع وإطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يتناسب مع مصلحة أي من الأطراف، نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، وأن تُستأنف محادثات السلام".يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، أكد، اليوم، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا".والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".
https://sputnikarabic.ae/20220919/روسيا-والصين-تتجهان-لتوسيع-تبادل-المعلومات-حول-محاولات-تقويض-نظامهما-الدستوري-1067940340.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062853335_168:0:1888:1290_1920x0_80_0_0_80a195cb633b12c1045d1a640bbe97b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
وزير الخارجية الصيني يقول إن إطالة الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الأطراف
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ليست في مصلحة الأطراف، مشيرا إلى أمل الصين في تسوية سريعة.
بكين - سبوتنيك
. وقال وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "توسيع وإطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يتناسب مع مصلحة أي من الأطراف، نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، وأن تُستأنف محادثات السلام".
يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، أكد، اليوم، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا".
والتقى وزير الخارجية الصيني
وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".
وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".