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وزير الخارجية الصيني يقول إن إطالة الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الأطراف
وزير الخارجية الصيني يقول إن إطالة الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الأطراف
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ليست في مصلحة الأطراف، مشيرا إلى أمل الصين في تسوية سريعة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:55+0000
2022-09-22T14:55+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "توسيع وإطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يتناسب مع مصلحة أي من الأطراف، نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، وأن تُستأنف محادثات السلام".يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، أكد، اليوم، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا".والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".
https://sputnikarabic.ae/20220919/روسيا-والصين-تتجهان-لتوسيع-تبادل-المعلومات-حول-محاولات-تقويض-نظامهما-الدستوري-1067940340.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الصيني يقول إن إطالة الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الأطراف

14:55 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS
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أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ليست في مصلحة الأطراف، مشيرا إلى أمل الصين في تسوية سريعة.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "توسيع وإطالة أمد الأزمة الأوكرانية لا يتناسب مع مصلحة أي من الأطراف، نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، وأن تُستأنف محادثات السلام".
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يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، أكد، اليوم، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا".
والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".
وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".
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