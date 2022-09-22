https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الدفاع-الفرنسي-سأقدم-خلال-أيام-إلى-البرلمان-قانونا-لزيادة-الميزانية-العسكرية-بـ-3-مليارات-يورو-1068096370.html
وزير الدفاع الفرنسي: سأقدم خلال أيام إلى البرلمان قانونا لزيادة الميزانية العسكرية بـ 3 مليارات يورو
وزير الدفاع الفرنسي: سأقدم خلال أيام إلى البرلمان قانونا لزيادة الميزانية العسكرية بـ 3 مليارات يورو
أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيقدم قانونا لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد إلى البرلمان. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:58+0000
2022-09-22T13:58+0000
2022-09-22T13:59+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5c30bf053538740566486a84997b2d16.jpg
باريس - سبوتنيك. ووفق تصريحات له أوضح ليكورنو، اليوم الخميس، أنه سيقدم إلى البرلمان مشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد بمقدار 3 مليارات يورو (2.96 مليار دولار) في عام 2023 خلال الأيام المقبلة.تصريحات ليكورنو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت في برلين.وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، قد أكد هلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو في عام 2023.يشار إلى أن إجمالي ميزانية الدفاع لفرنسا قد بلغت خلال العام الحالي 2022، 41 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20220613/ماكرون-فرنسا-تتبنى-اقتصاد-الحرب-الآن-ويجب-إعادة-تقييم-الإنفاق-العسكري-1063520802.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ce42a252967a9130a52a2a3927d86296.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
وزير الدفاع الفرنسي: سأقدم خلال أيام إلى البرلمان قانونا لزيادة الميزانية العسكرية بـ 3 مليارات يورو
13:58 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيقدم قانونا لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد إلى البرلمان.
باريس - سبوتنيك. ووفق تصريحات له أوضح ليكورنو، اليوم الخميس، أنه سيقدم إلى البرلمان مشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد بمقدار 3 مليارات يورو (2.96 مليار دولار) في عام 2023 خلال الأيام المقبلة.
تصريحات ليكورنو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت في برلين.
وقال: "في غضون أيام قليلة، سأقدم إلى البرلمان قانونًا لزيادة الميزانية العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو العام المقبل".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، قد أكد هلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو في عام 2023.
يشار إلى أن إجمالي ميزانية الدفاع لفرنسا قد بلغت خلال العام
الحالي 2022، 41 مليار يورو.