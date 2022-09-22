عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزير-الدفاع-الفرنسي-سأقدم-خلال-أيام-إلى-البرلمان-قانونا-لزيادة-الميزانية-العسكرية-بـ-3-مليارات-يورو-1068096370.html
وزير الدفاع الفرنسي: سأقدم خلال أيام إلى البرلمان قانونا لزيادة الميزانية العسكرية بـ 3 مليارات يورو
وزير الدفاع الفرنسي: سأقدم خلال أيام إلى البرلمان قانونا لزيادة الميزانية العسكرية بـ 3 مليارات يورو
أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيقدم قانونا لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد إلى البرلمان. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:58+0000
2022-09-22T13:59+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5c30bf053538740566486a84997b2d16.jpg
باريس - سبوتنيك. ووفق تصريحات له أوضح ليكورنو، اليوم الخميس، أنه سيقدم إلى البرلمان مشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد بمقدار 3 مليارات يورو (2.96 مليار دولار) في عام 2023 خلال الأيام المقبلة.تصريحات ليكورنو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت في برلين.وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، قد أكد هلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو في عام 2023.يشار إلى أن إجمالي ميزانية الدفاع لفرنسا قد بلغت خلال العام الحالي 2022، 41 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20220613/ماكرون-فرنسا-تتبنى-اقتصاد-الحرب-الآن-ويجب-إعادة-تقييم-الإنفاق-العسكري-1063520802.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ce42a252967a9130a52a2a3927d86296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

وزير الدفاع الفرنسي: سأقدم خلال أيام إلى البرلمان قانونا لزيادة الميزانية العسكرية بـ 3 مليارات يورو

13:58 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 22.09.2022)
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيقدم قانونا لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد إلى البرلمان.
باريس - سبوتنيك. ووفق تصريحات له أوضح ليكورنو، اليوم الخميس، أنه سيقدم إلى البرلمان مشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد بمقدار 3 مليارات يورو (2.96 مليار دولار) في عام 2023 خلال الأيام المقبلة.
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
ماكرون: فرنسا تتبنى اقتصاد الحرب الآن ويجب إعادة تقييم الإنفاق العسكري
13 يونيو, 12:09 GMT
تصريحات ليكورنو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت في برلين.

وقال: "في غضون أيام قليلة، سأقدم إلى البرلمان قانونًا لزيادة الميزانية العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو العام المقبل".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، قد أكد هلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو في عام 2023.
يشار إلى أن إجمالي ميزانية الدفاع لفرنسا قد بلغت خلال العام الحالي 2022، 41 مليار يورو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала