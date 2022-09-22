https://sputnikarabic.ae/20220922/3-دول-عربية-تنفق-80-مليار-دولار-على-جيوشها-في-2022-1068081629.html
3 دول عربية تنفق 80 مليار دولار على جيوشها في 2022
3 دول عربية تنفق 80 مليار دولار على جيوشها في 2022
تصنف إحدى الدول العربية ضمن أكثر 9 دول في العالم من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يصل إنفاق 3 دول عربية فقط إلى 80 مليار دولار في 2022. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:10+0000
2022-09-22T09:10+0000
2022-09-22T09:10+0000
رصد عسكري
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الكويت
مصر
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وتمثل المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية إنفاقا على جيوشها وتصنف ميزانية دفاعها في المرتبة رقم 9 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتلي السعودية في حجم الإنفاق العسكري للدول العربية كل من الإمارات والكويت، حسبما تشير إحصاءات الموقع، التي توضح أن الدول الثلاث تنفق نحو 80 مليار دولار على جيوشها في ميزانية العام الجاري.وفيما يلي حجم الإنفاق العسكري للدول الثلاث، وفقا لإحصاءات الموقع وترتيب كل منها عالميا:ما هو التصنيف العالمي لجيوش الدول الثلاث؟تمتلك السعودية أفضل الجيوش العربية الثلاثة، وفقا للتصنيفات العالمية يليها الجيش الإماراتي ثم الجيش الكويتي.ويصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 عالميا، ويحتل الجيش الإماراتي المرتبة رقم 36، بينما يأتي الجيش الكويتي في المرتبة رقم 71 بين أضخم 142 جيشا حول العالم.ما هو أقوى جيش عربي؟رغم امتلاك الجيش السعودي أضخم ميزانية دفاع عربية، إلا أنه يحتل المرتبة الثانية بين أضخم الجيوش العربية، ويأتي بعد الجيش المصري، الذي يصنف الأول عربيا، ورقم 12 بين أقوى جيوش العالم في 2022.
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رصد عسكري, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الكويت, مصر
رصد عسكري, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الكويت, مصر
3 دول عربية تنفق 80 مليار دولار على جيوشها في 2022
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تصنف إحدى الدول العربية ضمن أكثر 9 دول في العالم من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يصل إنفاق 3 دول عربية فقط إلى 80 مليار دولار في 2022.
وتمثل المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية إنفاقا على جيوشها وتصنف ميزانية دفاعها في المرتبة رقم 9 عالميا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتلي السعودية في حجم الإنفاق العسكري للدول العربية كل من الإمارات والكويت، حسبما تشير إحصاءات الموقع، التي توضح أن الدول الثلاث تنفق نحو 80 مليار دولار على جيوشها في ميزانية العام الجاري.
وفيما يلي حجم الإنفاق العسكري للدول الثلاث، وفقا لإحصاءات الموقع وترتيب كل منها عالميا:
السعودية: أضخم ميزانية دفاع
عربية ورقم 9 عالميا بـ 46 مليار دولار.
الإمارات: ثاني أضخم ميزانية دفاع عربية ورقم 13 عالميا بأكثر من 25.2 مليار دولار.
الكويت: ثالث ميزانية دفاع عربية ورقم 29 عالميا بنحو 8.1 مليار دولار.
ما هو التصنيف العالمي لجيوش الدول الثلاث؟
تمتلك السعودية أفضل الجيوش العربية
الثلاثة، وفقا للتصنيفات العالمية يليها الجيش الإماراتي ثم الجيش الكويتي.
ويصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 عالميا، ويحتل الجيش الإماراتي المرتبة رقم 36، بينما يأتي الجيش الكويتي في المرتبة رقم 71 بين أضخم 142 جيشا حول العالم.
ما هو أقوى جيش عربي؟
رغم امتلاك الجيش السعودي أضخم ميزانية دفاع عربية، إلا أنه يحتل المرتبة الثانية بين أضخم الجيوش العربية، ويأتي بعد الجيش المصري، الذي يصنف الأول عربيا، ورقم 12 بين أقوى جيوش العالم
في 2022.