أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Anwar Amro يحاول المتظاهرون سحب البوابة المؤدية إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت في 19 سبتمبر 2022، مطالبين بالإفراج عن شخصين متورطين في سرقة بنك الأسبوع السابق. وسط أزمة العملة المؤلمة في لبنان، حُرم المودعون من مدخراتهم من العملات الأجنبية من خلال الضوابط المصرفية التي تم تشديدها تدريجيًا منذ عام 2019. واستُهدفت البنوك في الماضي في احتجاجات الشوارع، وغالبًا ما تركت نوافذها وأجهزة الصراف الآلي محطمة. الآن، لجأ العديد من المودعين، غير القادرين على تحويل ودائعهم بالدولار أو سحبها، إلى سرقة البنوك اليائسة لتحرير أموالهم. وشهد لبنان سبع معوقات على الأقل الأسبوع الماضي، خمسة منها في يوم واحد.