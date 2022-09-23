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https://sputnikarabic.ae/20220923/أحداث-الأسبوع-في-صور-1068128490.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

11:03 GMT 23.09.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Ajit Solanki

النساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022. سيبدأ مهرجان نافراتري الهندوسي، أو تسع ليالٍ، في الأول من سبتمبر. 26.

النساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022. سيبدأ مهرجان نافراتري الهندوسي، أو تسع ليالٍ، في الأول من سبتمبر. 26. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ajit Solanki

النساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022. سيبدأ مهرجان نافراتري الهندوسي، أو تسع ليالٍ، في الأول من سبتمبر. 26.

© AFP 2022 / Sam Yeh

يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين شرقي تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر.

يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين شرقي تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sam Yeh

يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين شرقي تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر.

© AFP 2022 / Mahmud Hams

متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر/أيلول 2022، خلال مظاهرة تطالب بإعادة بناء منازلهم التي تهدمت خلال القصف
الإسرائيلي عام 2014.

متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر/أيلول 2022، خلال مظاهرة تطالب بإعادة بناء منازلهم التي تهدمت خلال القصف الإسرائيلي عام 2014. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Mahmud Hams

متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر/أيلول 2022، خلال مظاهرة تطالب بإعادة بناء منازلهم التي تهدمت خلال القصف
الإسرائيلي عام 2014.

© AFP 2022 / Dominic Lipinski رد فعل ملك بريطانيا تشارلز الثالث (على اليمين) وهو يجلس أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية خلال جنازتها الرسمية في دير وستمنستر في لندن في 19 سبتمبر 2022.
رد فعل ملك بريطانيا تشارلز الثالث (على اليمين) وهو يجلس أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية خلال جنازتها الرسمية في دير وستمنستر في لندن في 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Dominic Lipinski
رد فعل ملك بريطانيا تشارلز الثالث (على اليمين) وهو يجلس أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية خلال جنازتها الرسمية في دير وستمنستر في لندن في 19 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amro يحاول المتظاهرون سحب البوابة المؤدية إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت في 19 سبتمبر 2022، مطالبين بالإفراج عن شخصين متورطين في سرقة بنك الأسبوع السابق. وسط أزمة العملة المؤلمة في لبنان، حُرم المودعون من مدخراتهم من العملات الأجنبية من خلال الضوابط المصرفية التي تم تشديدها تدريجيًا منذ عام 2019. واستُهدفت البنوك في الماضي في احتجاجات الشوارع، وغالبًا ما تركت نوافذها وأجهزة الصراف الآلي محطمة. الآن، لجأ العديد من المودعين، غير القادرين على تحويل ودائعهم بالدولار أو سحبها، إلى سرقة البنوك اليائسة لتحرير أموالهم. وشهد لبنان سبع معوقات على الأقل الأسبوع الماضي، خمسة منها في يوم واحد.
يحاول المتظاهرون سحب البوابة المؤدية إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت في 19 سبتمبر 2022، مطالبين بالإفراج عن شخصين متورطين في سرقة بنك الأسبوع السابق. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Anwar Amro
يحاول المتظاهرون سحب البوابة المؤدية إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت في 19 سبتمبر 2022، مطالبين بالإفراج عن شخصين متورطين في سرقة بنك الأسبوع السابق. وسط أزمة العملة المؤلمة في لبنان، حُرم المودعون من مدخراتهم من العملات الأجنبية من خلال الضوابط المصرفية التي تم تشديدها تدريجيًا منذ عام 2019. واستُهدفت البنوك في الماضي في احتجاجات الشوارع، وغالبًا ما تركت نوافذها وأجهزة الصراف الآلي محطمة. الآن، لجأ العديد من المودعين، غير القادرين على تحويل ودائعهم بالدولار أو سحبها، إلى سرقة البنوك اليائسة لتحرير أموالهم. وشهد لبنان سبع معوقات على الأقل الأسبوع الماضي، خمسة منها في يوم واحد.
© AP Photo / Antonio Calanni

عارضة أزياء ترتدي إبداعًا كجزء من مجموعة ديزل للسيدات لربيع وصيف 2023 والتي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا، 21 سبتمبر 2022.

عارضة أزياء ترتدي إبداعًا كجزء من مجموعة ديزل للسيدات لربيع وصيف 2023 والتي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا، 21 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Calanni

عارضة أزياء ترتدي إبداعًا كجزء من مجموعة ديزل للسيدات لربيع وصيف 2023 والتي تم تقديمها في ميلانو، إيطاليا، 21 سبتمبر 2022.

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianc متظاهرون يشعلون مشاعل وقنابل حارقة أثناء اشتباكهم مع الشرطة أمام مقاطعة كورسي العليا، على هامش تجمع بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة القومي الكورسيكي إيفان كولونا، في باستيا، في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ، في 21 سبتمبر 2022. قُتل كولونا، الذي أُدين بتهمة اغتيال مسؤول حكومي فرنسي كبير في عام 1998، في السجن في مارس/ آذار 2021، بعد أن خنقه متطرف إسلامي اتهمه بالكفر.
متظاهرون يشعلون مشاعل وقنابل حارقة أثناء اشتباكهم مع الشرطة أمام مقاطعة كورسي العليا، على هامش تجمع بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة القومي الكورسيكي إيفان كولونا، في باستيا، في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ، في 21 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianc
متظاهرون يشعلون مشاعل وقنابل حارقة أثناء اشتباكهم مع الشرطة أمام مقاطعة كورسي العليا، على هامش تجمع بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة القومي الكورسيكي إيفان كولونا، في باستيا، في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ، في 21 سبتمبر 2022. قُتل كولونا، الذي أُدين بتهمة اغتيال مسؤول حكومي فرنسي كبير في عام 1998، في السجن في مارس/ آذار 2021، بعد أن خنقه متطرف إسلامي اتهمه بالكفر.
© AP Photo / Esteban Felixضباط الشرطة التشيلية يسيرون يحملون كلابًا ستصبح كلابًا بوليسية في المستقبل خلال احتفالات عيد الجيش وعيد الاستقلال في سانتياغو، تشيلي، 19 سبتمبر 2022. تحتفل تشيلي بمرور 212 عامًا على استقلالها.
ضباط الشرطة التشيلية يسيرون يحملون كلابًا ستصبح كلابًا بوليسية في المستقبل خلال احتفالات عيد الجيش وعيد الاستقلال في سانتياغو، تشيلي، 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix
ضباط الشرطة التشيلية يسيرون يحملون كلابًا ستصبح كلابًا بوليسية في المستقبل خلال احتفالات عيد الجيش وعيد الاستقلال في سانتياغو، تشيلي، 19 سبتمبر 2022. تحتفل تشيلي بمرور 212 عامًا على استقلالها.
© AFP 2022 / Orlando Sierra مواطن ينظر إلى الأضرار التي لحقت بحي غيلين، شمال شرق تيغوسيغالبا، في 18 سبتمبر 2022، بعد سلسلة من الانهيارات الأرضية التي دمرت عشرات المنازل بسبب خلل جيولوجي، ناجم عن هطول أمطار غزيرة على العاصمة. تم إعلان الأحياء (المستعمرة) غيلين و نوفا سانتا روزا والمناطق المحيطة بها "منطقة كوارث" من قبل رئيس بلدية المنطقة المركزية خورخي ألدانا.
مواطن ينظر إلى الأضرار التي لحقت بحي غيلين، شمال شرق تيغوسيغالبا، في 18 سبتمبر 2022، بعد سلسلة من الانهيارات الأرضية التي دمرت عشرات المنازل بسبب خلل جيولوجي، ناجم عن هطول أمطار غزيرة على العاصمة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Orlando Sierra
مواطن ينظر إلى الأضرار التي لحقت بحي غيلين، شمال شرق تيغوسيغالبا، في 18 سبتمبر 2022، بعد سلسلة من الانهيارات الأرضية التي دمرت عشرات المنازل بسبب خلل جيولوجي، ناجم عن هطول أمطار غزيرة على العاصمة. تم إعلان الأحياء (المستعمرة) غيلين و نوفا سانتا روزا والمناطق المحيطة بها "منطقة كوارث" من قبل رئيس بلدية المنطقة المركزية خورخي ألدانا.
© AFP 2022 / Yasin Akgulامرأة إيرانية مقيمة في تركيا تقص شعرها خلال احتجاج خارج القنصلية الإيرانية في اسطنبول، تركيا 21 سبتمبر 2022 بعد مقتل شابة إيرانية
امرأة إيرانية مقيمة في تركيا تقص شعرها خلال احتجاج خارج القنصلية الإيرانية في اسطنبول، تركيا 21 سبتمبر 2022 بعد مقتل شابة إيرانية - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yasin Akgul
امرأة إيرانية مقيمة في تركيا تقص شعرها خلال احتجاج خارج القنصلية الإيرانية في اسطنبول، تركيا 21 سبتمبر 2022 بعد مقتل شابة إيرانية
© AP Photo / Vasily Krestyaninovقطة تنظر من تحت قطعة ركام الذي تضرر جراء قصف منزل في قرية سوتك في مقاطعة جيغاركونيك في أرمينيا، 17 سبتمبر 2022.
قطة تنظر من تحت قطعة ركام الذي تضرر جراء قصف منزل في قرية سوتك في مقاطعة جيغاركونيك في أرمينيا، 17 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vasily Krestyaninov
قطة تنظر من تحت قطعة ركام الذي تضرر جراء قصف منزل في قرية سوتك في مقاطعة جيغاركونيك في أرمينيا، 17 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Sai Aung Mainيستعد رياضيو كمال الأجسام وراء الكواليس للمنافسة في بطولة ميانمار الوطنية لكمال الأجسام ومسابقة اللياقة البدنية في يانغون، ميانمار في 18 سبتمبر 2022.
يستعد رياضيو كمال الأجسام وراء الكواليس للمنافسة في بطولة ميانمار الوطنية لكمال الأجسام ومسابقة اللياقة البدنية في يانغون، ميانمار في 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sai Aung Main
يستعد رياضيو كمال الأجسام وراء الكواليس للمنافسة في بطولة ميانمار الوطنية لكمال الأجسام ومسابقة اللياقة البدنية في يانغون، ميانمار في 18 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Chip Somodevilla/Poolانهار موظف في قصر باكنغهام خارج قصر باكنغهام بعد تأبينه خلال جنازة الدولة للملكة إليزابيث الثانية في لندن، إنجلترا 19 سبتمبر 2022
انهار موظف في قصر باكنغهام خارج قصر باكنغهام بعد تأبينه خلال جنازة الدولة للملكة إليزابيث الثانية في لندن، إنجلترا 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
13/27
© AFP 2022 / Chip Somodevilla/Pool
انهار موظف في قصر باكنغهام خارج قصر باكنغهام بعد تأبينه خلال جنازة الدولة للملكة إليزابيث الثانية في لندن، إنجلترا 19 سبتمبر 2022
© AP Photo / Armando Solisصخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ساحل وسط المحيط الهادئ في المكسيك، وكان مركزه 37 كيلومترا جنوب شرق أكويلا بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميشواكان وعلى عمق 15.1 كيلومتر
صخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Armando Solis
صخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ساحل وسط المحيط الهادئ في المكسيك، وكان مركزه 37 كيلومترا جنوب شرق أكويلا بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميشواكان وعلى عمق 15.1 كيلومتر
© AP Photo / Michael Probstيتواصل الشباب للحصول على بيرة مجانية في إحدى خيام البيرة في يوم افتتاح مهرجان أكتوبر الـ187 للبيرة في ميونيخ، ألمانيا، 17 سبتمبر 2022. عاد مهرجان أكتوبر إلى ألمانيا بعد عامين من الإلغاء الوبائي، وهو نفس الشيء أكواب البيرة التي تتحدى العضلة ذات الرأسين، ومفاصل لحم الخنزير المليئة بالدهون، والمعجنات بحجم أطباق العشاء ، ورجال يرتدون سراويل جلدية قصيرة، ونساء يرتدون فساتين تقليدية مشقوقة.
يتواصل الشباب للحصول على بيرة مجانية في إحدى خيام البيرة في يوم افتتاح مهرجان أكتوبر الـ187 للبيرة في ميونيخ، ألمانيا، 17 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
15/27
© AP Photo / Michael Probst
يتواصل الشباب للحصول على بيرة مجانية في إحدى خيام البيرة في يوم افتتاح مهرجان أكتوبر الـ187 للبيرة في ميونيخ، ألمانيا، 17 سبتمبر 2022. عاد مهرجان أكتوبر إلى ألمانيا بعد عامين من الإلغاء الوبائي، وهو نفس الشيء أكواب البيرة التي تتحدى العضلة ذات الرأسين، ومفاصل لحم الخنزير المليئة بالدهون، والمعجنات بحجم أطباق العشاء ، ورجال يرتدون سراويل جلدية قصيرة، ونساء يرتدون فساتين تقليدية مشقوقة.
© Sputnik . Igor Egorov / الانتقال إلى بنك الصورلاجئون يصطفون للحصول على مساعدات إنسانية في أحد شوارع قرية بوز أدير في قيرغيزستان، في 16 سبتمبر 2022، بعد أن اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قيرغيزستان وطاجيكستان.
لاجئون يصطفون للحصول على مساعدات إنسانية في أحد شوارع قرية بوز أدير في قيرغيزستان، في 16 سبتمبر 2022، بعد أن اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قيرغيزستان وطاجيكستان. - سبوتنيك عربي
16/27
© Sputnik . Igor Egorov
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لاجئون يصطفون للحصول على مساعدات إنسانية في أحد شوارع قرية بوز أدير في قيرغيزستان، في 16 سبتمبر 2022، بعد أن اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قيرغيزستان وطاجيكستان.
© AFP 2022 / Philip Fongتأتي لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا لمساعدة الأسترالية داريا سافيل بعد إصابتها خلال مباراة فردي سيدات في اليوم الثاني من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو، اليابان 20 سبتمبر 2022
تأتي لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا لمساعدة الأسترالية داريا سافيل بعد إصابتها خلال مباراة فردي سيدات في اليوم الثاني من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو، اليابان 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
17/27
© AFP 2022 / Philip Fong
تأتي لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا لمساعدة الأسترالية داريا سافيل بعد إصابتها خلال مباراة فردي سيدات في اليوم الثاني من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو، اليابان 20 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Micuel Medina تقدم عارضة أزياء لمجموعة أزياء "موتشينو" لربيع وصيف 2023 في 22 سبتمبر 2022 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر 2022
تقدم عارضة أزياء لمجموعة أزياء موتشينو لربيع وصيف 2023 في 22 سبتمبر 2022 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
18/27
© AFP 2022 / Micuel Medina
تقدم عارضة أزياء لمجموعة أزياء "موتشينو" لربيع وصيف 2023 في 22 سبتمبر 2022 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر 2022
© AP Photo / Odelyn Josephبائع متجول يمر عبر حاجز أقامه المتظاهرون للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ولمطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي، في بورت أو برنس، هايتي، 19 سبتمبر 2022.
بائع متجول يمر عبر حاجز أقامه المتظاهرون للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ولمطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي، في بورت أو برنس، هايتي، 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
19/27
© AP Photo / Odelyn Joseph
بائع متجول يمر عبر حاجز أقامه المتظاهرون للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ولمطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بالتنحي، في بورت أو برنس، هايتي، 19 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Koen Van Weel عمل فني بعنوان "كاسا تومادا" للفنان رافائيل جوميز باروس كجزء من معرض تزحف في متحف ريجكس في أمستردام، هولندا 16 سبتمبر 2022
 عمل فني بعنوان كاسا تومادا للفنان رافائيل جوميز باروس كجزء من معرض تزحف في متحف ريجكس في أمستردام، هولندا 16 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
20/27
© AFP 2022 / Koen Van Weel
عمل فني بعنوان "كاسا تومادا" للفنان رافائيل جوميز باروس كجزء من معرض تزحف في متحف ريجكس في أمستردام، هولندا 16 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Dikaحرفي يعمل على توابيت غير عادية من الروطان في قرية ترانجسان الصغيرة في سوكوهارجو، إندونيسيا 22 سبتمبر 2022.
حرفي يعمل على توابيت غير عادية من الروطان في قرية ترانجسان الصغيرة في سوكوهارجو، إندونيسيا 22 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Dika
حرفي يعمل على توابيت غير عادية من الروطان في قرية ترانجسان الصغيرة في سوكوهارجو، إندونيسيا 22 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Rodrigo Abdعامل عام يسير بجوار رجل من أصول أصلية في منطقة سلفادور، ولاية باهيا، خلال احتجاج في سلفادور، البرازيل، 18 سبتمبر 2022.
عامل عام يسير بجوار رجل من أصول أصلية في منطقة سلفادور، ولاية باهيا، خلال احتجاج في سلفادور، البرازيل، 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd
عامل عام يسير بجوار رجل من أصول أصلية في منطقة سلفادور، ولاية باهيا، خلال احتجاج في سلفادور، البرازيل، 18 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hualien County Fire Department رجال الإطفاء وهم يبحثون عن الضحايا المحاصرين في مبنى سكني منهار في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة يولي في مقاطعة هوالين بشرق تايوان، 18 سبتمبر 2022.
 رجال الإطفاء وهم يبحثون عن الضحايا المحاصرين في مبنى سكني منهار في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة يولي في مقاطعة هوالين بشرق تايوان، 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hualien County Fire Department
رجال الإطفاء وهم يبحثون عن الضحايا المحاصرين في مبنى سكني منهار في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة يولي في مقاطعة هوالين بشرق تايوان، 18 سبتمبر 2022.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل سويوز -2.1أ مع مركبة الفضاء المأهولة سويوز ام اس-22 من قاعدة بايكونور الفضائية، لوحظ في السماء بالقرب من نوفوسيبيرسك، كازاخستان 21 سبتمبر 2022
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز -2.1أ مع مركبة الفضاء المأهولة سويوز ام اس-22 من قاعدة بايكونور الفضائية، لوحظ في السماء بالقرب من نوفوسيبيرسك، كازاخستان 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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إطلاق الصاروخ الحامل سويوز -2.1أ مع مركبة الفضاء المأهولة سويوز ام اس-22 من قاعدة بايكونور الفضائية، لوحظ في السماء بالقرب من نوفوسيبيرسك، كازاخستان 21 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Strيكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (يمين) بينما ينظر الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي (إلى اليسار) خلال حفل التأبين الوطني للاحتفال بحياة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في القاعة الكبرى بمقر البرلمان في كانبيرا في 22 سبتمبر 2022.
يكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (يمين) بينما ينظر الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي (إلى اليسار) خلال حفل التأبين الوطني للاحتفال بحياة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في القاعة الكبرى بمقر البرلمان في كانبيرا في 22 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
25/27
© AFP 2022 / Str
يكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (يمين) بينما ينظر الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي (إلى اليسار) خلال حفل التأبين الوطني للاحتفال بحياة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في القاعة الكبرى بمقر البرلمان في كانبيرا في 22 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Luis Robayoالراقصان الأرجنتيني جونزالو بوغادو (يسار) وخيمينا تونانيز يتنافسان خلال نهائي بطولة تانجو العالمية في بوينس آيرس، الأرجنتين في 17 سبتمبر 2022.
الراقصان الأرجنتيني جونزالو بوغادو (يسار) وخيمينا تونانيز يتنافسان خلال نهائي بطولة تانجو العالمية في بوينس آيرس، الأرجنتين في 17 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
26/27
© AFP 2022 / Luis Robayo
الراقصان الأرجنتيني جونزالو بوغادو (يسار) وخيمينا تونانيز يتنافسان خلال نهائي بطولة تانجو العالمية في بوينس آيرس، الأرجنتين في 17 سبتمبر 2022.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوريصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
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