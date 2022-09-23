أحداث الأسبوع في صور

النساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022. سيبدأ مهرجان نافراتري الهندوسي، أو تسع ليالٍ، في الأول من سبتمبر. 26.
النساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022. سيبدأ مهرجان نافراتري الهندوسي، أو تسع ليالٍ، في الأول من سبتمبر. 26.
متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر/أيلول 2022، خلال مظاهرة تطالب بإعادة بناء منازلهم التي تهدمت خلال القصف الإسرائيلي عام 2014.
متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر/أيلول 2022، خلال مظاهرة تطالب بإعادة بناء منازلهم التي تهدمت خلال القصف الإسرائيلي عام 2014.
يحاول المتظاهرون سحب البوابة المؤدية إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت في 19 سبتمبر 2022، مطالبين بالإفراج عن شخصين متورطين في سرقة بنك الأسبوع السابق.
وسط أزمة العملة المؤلمة في لبنان، حُرم المودعون من مدخراتهم من العملات الأجنبية من خلال الضوابط المصرفية التي تم تشديدها تدريجيًا منذ عام 2019. واستُهدفت البنوك في الماضي في احتجاجات الشوارع، وغالبًا ما تركت نوافذها وأجهزة الصراف الآلي محطمة. الآن، لجأ العديد من المودعين، غير القادرين على تحويل ودائعهم بالدولار أو سحبها، إلى سرقة البنوك اليائسة لتحرير أموالهم. وشهد لبنان سبع معوقات على الأقل الأسبوع الماضي، خمسة منها في يوم واحد.
متظاهرون يشعلون مشاعل وقنابل حارقة أثناء اشتباكهم مع الشرطة أمام مقاطعة كورسي العليا، على هامش تجمع بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة القومي الكورسيكي إيفان كولونا، في باستيا، في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ، في 21 سبتمبر 2022. قُتل كولونا، الذي أُدين بتهمة اغتيال مسؤول حكومي فرنسي كبير في عام 1998، في السجن في مارس/ آذار 2021، بعد أن خنقه متطرف إسلامي اتهمه بالكفر.
مواطن ينظر إلى الأضرار التي لحقت بحي غيلين، شمال شرق تيغوسيغالبا، في 18 سبتمبر 2022، بعد سلسلة من الانهيارات الأرضية التي دمرت عشرات المنازل بسبب خلل جيولوجي، ناجم عن هطول أمطار غزيرة على العاصمة. تم إعلان الأحياء (المستعمرة) غيلين و نوفا سانتا روزا والمناطق المحيطة بها "منطقة كوارث" من قبل رئيس بلدية المنطقة المركزية خورخي ألدانا.
صخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022.
ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ساحل وسط المحيط الهادئ في المكسيك، وكان مركزه 37 كيلومترا جنوب شرق أكويلا بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميشواكان وعلى عمق 15.1 كيلومتر
يتواصل الشباب للحصول على بيرة مجانية في إحدى خيام البيرة في يوم افتتاح مهرجان أكتوبر الـ187 للبيرة في ميونيخ، ألمانيا، 17 سبتمبر 2022.
عاد مهرجان أكتوبر إلى ألمانيا بعد عامين من الإلغاء الوبائي، وهو نفس الشيء أكواب البيرة التي تتحدى العضلة ذات الرأسين، ومفاصل لحم الخنزير المليئة بالدهون، والمعجنات بحجم أطباق العشاء ، ورجال يرتدون سراويل جلدية قصيرة، ونساء يرتدون فساتين تقليدية مشقوقة.
يكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (يمين) بينما ينظر الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي (إلى اليسار) خلال حفل التأبين الوطني للاحتفال بحياة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في القاعة الكبرى بمقر البرلمان في كانبيرا في 22 سبتمبر 2022.