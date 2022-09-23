https://sputnikarabic.ae/20220923/أردوغان-يوجه-الوزراء-للعمل-على-بدائل-لنظام-الدفع-الروسي-مير-والقرار-النهائي-اليوم-1068124826.html
أردوغان يوجه الوزراء للعمل على بدائل لنظام الدفع الروسي "مير"... والقرار النهائي اليوم
أردوغان يوجه الوزراء للعمل على بدائل لنظام الدفع الروسي "مير"... والقرار النهائي اليوم
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات للوزراء بالعمل على إيجاد بدائل لنظام الدفع الروسي "مير" مع موسكو . 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:08+0000
2022-09-23T09:08+0000
2022-09-23T09:08+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
أنقرة - سبوتنيك. فوفقا لوسائل إعلام محلية، طلب أردوغان من وزرائه إيجاد بدائل لنظام "مير" الروسي، فيما لم تحدد الوسائل نوع البدائل التي يمكن أن تكون.ونقلت "رويترز" عن أردوغان قوله: "ماذا يمكن أن تكون البدائل؟ وزرائي يناقشون هذه البدائل "، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي في اجتماع اليوم، الجمعة.وتابع أردوغان أن الإجراءات لن تكون مناسبة للعلاقات الاقتصادية الودية مع روسيا، لكن يجب اتخاذ الخطوات "سواء أحببنا ذلك أم لا" بسبب العقوبات.تأتي تعليقات أردوغان بعد أن أعلن بنكان تركيان أنهما علقا استخدام "مير" هذا الأسبوع، مما يعكس جهودهما لتجنب تبادل النيران المالية بين الغرب وروسيا.وأكدت "رويترز" أمس أن اجتماعا رفيع المستوى يركز على الاقتصاد سيعقد اليوم الجمعة لمناقشة نظام مير، فضلا عن التقلبات الأخيرة في بورصة اسطنبول والوضع الاقتصادي العام.وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220915/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعتزم-الضغط-على-البنوك-التركية-المرتبطة-بنظام-مير-1067759821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أردوغان يوجه الوزراء للعمل على بدائل لنظام الدفع الروسي "مير"... والقرار النهائي اليوم
تابعنا عبر
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات للوزراء بالعمل على إيجاد بدائل لنظام الدفع الروسي "مير" مع موسكو .
أنقرة - سبوتنيك. فوفقا لوسائل إعلام محلية، طلب أردوغان من وزرائه إيجاد بدائل لنظام
"مير" الروسي، فيما لم تحدد الوسائل نوع البدائل التي يمكن أن تكون.
ونقلت "رويترز" عن أردوغان قوله: "ماذا يمكن أن تكون البدائل؟ وزرائي يناقشون هذه البدائل "، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي في اجتماع اليوم، الجمعة.
وتابع أردوغان أن الإجراءات لن تكون مناسبة للعلاقات الاقتصادية
الودية مع روسيا، لكن يجب اتخاذ الخطوات "سواء أحببنا ذلك أم لا" بسبب العقوبات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المتهمين بمساعدة موسكو في تجنب العقوبات.
تأتي تعليقات أردوغان بعد أن أعلن بنكان تركيان أنهما علقا استخدام "مير" هذا الأسبوع، مما يعكس جهودهما لتجنب تبادل النيران المالية بين الغرب وروسيا.
وأكدت "رويترز" أمس أن اجتماعا رفيع المستوى يركز على الاقتصاد سيعقد
اليوم الجمعة لمناقشة نظام مير، فضلا عن التقلبات الأخيرة في بورصة اسطنبول والوضع الاقتصادي العام.
وتعارض أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي العقوبات الغربية على روسيا من حيث المبدأ، إذ تربطها علاقات وثيقة بموسكو.
وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به
المسمى "مير" عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.