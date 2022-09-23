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أرمينيا تنفي اتهام أذربيجان بقصف الحدود
أرمينيا تنفي اتهام أذربيجان بقصف الحدود
نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهام باكو بقصف المواقع الأذربيجانية على الحدود. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T08:56+0000
2022-09-23T08:56+0000
أرمينيا
أذربيجان
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وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع آرام توروسيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية هي معلومات مضللة. في الليل، لم تفتح وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على المواقع الأذربيجانية".في وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني في ثلاث مناطق حدودية من مساء يوم 22 سبتمبر/أيلول إلى صباح 23 سبتمبر.
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

أرمينيا تنفي اتهام أذربيجان بقصف الحدود

08:56 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
أهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهام باكو بقصف المواقع الأذربيجانية على الحدود.
وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع آرام توروسيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية هي معلومات مضللة. في الليل، لم تفتح وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على المواقع الأذربيجانية".
في وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني في ثلاث مناطق حدودية من مساء يوم 22 سبتمبر/أيلول إلى صباح 23 سبتمبر.
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