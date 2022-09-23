https://sputnikarabic.ae/20220923/أرمينيا-تنفي-اتهام-أذربيجان-بقصف-الحدود-1068124709.html
أرمينيا تنفي اتهام أذربيجان بقصف الحدود
أرمينيا تنفي اتهام أذربيجان بقصف الحدود
نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهام باكو بقصف المواقع الأذربيجانية على الحدود. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T08:56+0000
2022-09-23T08:56+0000
2022-09-23T08:56+0000
أرمينيا
أذربيجان
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وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع آرام توروسيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية هي معلومات مضللة. في الليل، لم تفتح وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على المواقع الأذربيجانية".في وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني في ثلاث مناطق حدودية من مساء يوم 22 سبتمبر/أيلول إلى صباح 23 سبتمبر.
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا تنفي اتهام أذربيجان بقصف الحدود
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نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهام باكو بقصف المواقع الأذربيجانية على الحدود.
وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع آرام توروسيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية هي معلومات مضللة. في الليل، لم تفتح وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على المواقع الأذربيجانية".
في وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني في ثلاث مناطق حدودية من مساء يوم 22 سبتمبر/أيلول إلى صباح 23 سبتمبر.