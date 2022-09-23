https://sputnikarabic.ae/20220923/أستراليا-قرصنة-ضخمة-لأكبر-شركة-اتصالات-واختراق-بيانات-10-ملايين-مشترك-1068143323.html
أستراليا: قرصنة ضخمة لأكبر شركة اتصالات واختراق بيانات 10 ملايين مشترك
أستراليا: قرصنة ضخمة لأكبر شركة اتصالات واختراق بيانات 10 ملايين مشترك
تعرضت "أوبتوس" الأسترالية، كبرى شركات الاتصالات في البلاد، إلى هجوم إلكتروني ضخم، أسفر عن اختراق بيانات نحو 10 ملايين مستخدم، حسبما أعلنت الشركة اليوم الجمعة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:55+0000
2022-09-23T12:55+0000
2022-09-23T12:55+0000
العالم
أستراليا
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وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشركة، كيلي باير روزمارين، أن الهجوم نفذه أشخاص "من أصحاب الخبرة"، ما سمح لهم بالوصول إلى معلومات 9,8 ملايين مستخدم، علما أن العدد الإجمالي لسكان أستراليا يبلغ 25 مليونا بحسب إحصاءات 2021.وتحتوي تلك البيانات على أسماء العملاء وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام بعض جوازات السفر وحتى إجازات السوق، لكن الشركة التي تتخذ سنغافورة مقرا لها، نفت تعرّض أي كلمات مرور أو معلومات مصرفية للخرق.دعت السلطات الأسترالية المواطنين الذين وقعوا ضحية لهذه القرصنة إلى الحيطة والحذر من أنهم قد يتعرضون لخطر سرقة الهوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا
أستراليا: قرصنة ضخمة لأكبر شركة اتصالات واختراق بيانات 10 ملايين مشترك
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تعرضت "أوبتوس" الأسترالية، كبرى شركات الاتصالات في البلاد، إلى هجوم إلكتروني ضخم، أسفر عن اختراق بيانات نحو 10 ملايين مستخدم، حسبما أعلنت الشركة اليوم الجمعة.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشركة، كيلي باير روزمارين، أن الهجوم نفذه أشخاص "من أصحاب الخبرة"، ما سمح لهم بالوصول إلى معلومات 9,8 ملايين مستخدم، علما أن العدد الإجمالي لسكان أستراليا يبلغ 25 مليونا بحسب إحصاءات 2021.
وتحتوي تلك البيانات على أسماء العملاء وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام بعض جوازات السفر وحتى إجازات السوق، لكن الشركة التي تتخذ سنغافورة مقرا لها، نفت تعرّض أي كلمات مرور أو معلومات مصرفية للخرق.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية للشركة، أن مصدر الهجوم لم يتضح ولم تُطلَب فدية، مضيفة أنها لا تعرف "ما الذي ينوي (المقرصنون) فعله بهذه البيانات".
دعت السلطات الأسترالية المواطنين الذين وقعوا ضحية لهذه القرصنة إلى الحيطة والحذر من أنهم قد يتعرضون لخطر سرقة الهوية.