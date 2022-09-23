https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-تبدأ-محادثات-لبناء-أول-مجموعة-غواصات-نووية-لصالح-أستراليا-1068161041.html

أمريكا تبدأ محادثات لبناء أول مجموعة غواصات نووية لصالح أستراليا

أمريكا تبدأ محادثات لبناء أول مجموعة غواصات نووية لصالح أستراليا

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشات للإسراع في بناء أول غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح أستراليا على النحو المضمون في اتفاق الدفاع "أوكوس". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T20:57+0000

2022-09-23T20:57+0000

2022-09-23T20:57+0000

أخبار فرنسا

أستراليا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

روسيا

اتفاقية أوكوس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101966/01/1019660184_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_5f869636611d5d3ccd8b45e2ed0f2fbf.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الولايات المتحدة تريد بناء أول مجموعة غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا وتزويدها بأسطول بحلول منتصف عام 2030 "استجابة للقوة العسكرية المتنامية للصين".وأضاف تقرير الصحيفة أن توصية الولايات المتحدة لم تتم الموافقة عليها رسميا بعد، لكن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة في مارس/ آذار.يسلط التقرير الضوء أيضا على التحديات التي ستواجهها الولايات المتحدة لإكمال المهمة، بما في ذلك الحاجة إلى تأمين مليارات الدولارات لتوسيع قدرتها على إنتاج الغواصات وتأمين مساهمة من أستراليا لدعم هذا الجهد.أبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بموجب شراكة جديدة تحت مسمى "أوكوس"، وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا"، ووصف وزير الخارجية الفرنسي آنذاك جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".لكن في وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤولون إن أستراليا وفرنسا تعززان تعاونهما الدفاعي وتعمقان العلاقات الدبلوماسية بينهما، في محاولة لتجاوز الخلاف العميق حول عقد الغواصات الذي أثار غضب باريس قبل عام.من جانبها، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية في أستراليا هو اتجاه خطير ويخلق الظروف لتقويض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.أعربت روسيا عن تأييد المبادرة الصينية لإدراج موضوع نقل المواد النووية في إطار تحالف "أوكوس" على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ترى "مشكلة" في نقل المفاعلات النووية البحرية إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20220524/اليابان-لن-ننضم-لتحالف-أوكوس-الأمني-لكننا-نقوي-علاقاتنا-بالدول-الأعضاء-فيه-1062644884.html

أخبار فرنسا

أستراليا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, اتفاقية أوكوس