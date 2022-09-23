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https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-إنسانية-إضافية-لأفغانستان-بقيمة-327-مليون-دولار-1068155624.html
أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان بقيمة 327 مليون دولار
أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان بقيمة 327 مليون دولار
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن بلاده تعهدت بتقديم 327 مليون دولار ‏كمساعدات إنسانية إضافية لشعب أفغانستان. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T17:36+0000
2022-09-23T17:36+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن: "أمريكا تقدم ما يقرب من 327 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لمساعدة الشعب الأفغاني".وفي الشهر الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن ثلاث حزم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لأفغانستان.وسيخصص مبلغ 80 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لتحسين الأمن الغذائي والتغذية للأفغان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك دعم صغار منتجي الأغذية والنساء والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، كما جاء في بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".كما تم تخصيص 30 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفغانستان، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار أخرى من المعونة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ستوفر لمئات الآلاف من الأفغان الفقراء مساعدات نقدية لإبقاء أطفالهم في المدرسة.وسيطرت حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220923/ترامب-يقول-إنه-هدد-زعيم-طالبان-بصورة-لمنزله-التقطت-بواسطة-الأقمار-الصناعية-1068151395.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان بقيمة 327 مليون دولار

17:36 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
© AFP 2022 / Saul Loeb
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن بلاده تعهدت بتقديم 327 مليون دولار ‏كمساعدات إنسانية إضافية لشعب أفغانستان.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن: "أمريكا تقدم ما يقرب من 327 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لمساعدة الشعب الأفغاني".
وفي الشهر الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن ثلاث حزم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لأفغانستان.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
‏ترامب يقول إنه هدد زعيم "طالبان" بصورة لمنزله التقطت بواسطة الأقمار الصناعية
23 سبتمبر, 15:56 GMT
وسيخصص مبلغ 80 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لتحسين الأمن الغذائي والتغذية للأفغان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك دعم صغار منتجي الأغذية والنساء والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، كما جاء في بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".
كما تم تخصيص 30 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفغانستان، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار أخرى من المعونة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ستوفر لمئات الآلاف من الأفغان الفقراء مساعدات نقدية لإبقاء أطفالهم في المدرسة.
وسيطرت حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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