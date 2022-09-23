https://sputnikarabic.ae/20220923/إجراء-استفتاءات-على-الانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-لابيد-يعلن-أنه-يؤيد-حل-الدولتين-بشرط---1068145901.html

إجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة... لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين بشرط

إجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة... لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين بشرط

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك، فلاديمير فيسوتسكي، عن بدء الاستفتاء في المناطق المحررة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.‏ 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T14:06+0000

2022-09-23T14:06+0000

2022-09-23T14:06+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة.. لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين بشرط إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة.. لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين بشرط

إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررةوقال فيسوتسكي إن التصويت يتم وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".في الوقت نفسه قالت إيلينا كرافشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن "حوالي 300 ألف من سكان جمهورية لوغانسك الشعبية يعيشون على الأراضي الروسية ويمكنهم المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا".يقول الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، مدير مركز خبراء رياليست الروسي، عمرو الديب، "إن نسب التصويت لا يمكن الحديث عنها حتى الآن بشكل محدد فمن المنتظر أن تكون نسب التصويت كبيرة، فالجميع يعلم أن جمهوريات شرق أوكرانيا كان لديها رغبة حقيقية في الانضمام إلى روسيا الاتحادية وهي ليست وليدة اليوم ولكن منذ عام 2014 كانت هناك الرغبة بسبب الوضع الدولي حينها وكانت روسيا ترفض هذا الانضمام ولكن الآن الأمور والظروف تغيرت تماماً سواء على المستوى الميداني في أوكرانيا أو حتى على المستوى الدولي ككل، فهناك تغير كبير في الأوضاع لذلك كان هناك موافقة روسية على إجراء هذا الاستفتاء وإجراءات الضم لأراضي روسيا الاتحادية.وأشار الديب الى أنه بنهاية التاريخ المحدد وهو 27 سبتمبر وبعد انتهاء عمليات التصويت سيتم الإعلان بشكل رسمي ومنطقي عن النتائج ولكن سيكون هناك إعلان عن تفاصيل عملية التصويت ككل ونسبة المشاركة وعدد المشاركين فيها".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تصريحات الجانب الغربي والمسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تحرض على استمرار التوتر، عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح والخبراء الحربيين والمقاتلين، وهو ما تراه روسيا تصعيدًا، ومن حقها أن تواجه هذا التصعيد.وأكد الملا أن روسيا لم تقدم على هذه الخطوات إلا بعد أن نفدت جميع جهودها في منع أوكرانيا من الالتحاق بحلف الناتو، وهو ما كان يؤدي بالتبعية إلى نشر صواريخ الحلف النووية على حدود روسيا، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لموسكو، مشددا على أن إصرار الجانب الأوكراني على التمادي في هذه الخطوات، دفع روسيا للدفاع عن أمنها القومي والوطني.في تصريح نادر يائير لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشرطدعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين .وقال لابيد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ودائما ما يتجنب القادة الإسرائيليون الحديث عن قضية حل الدولتين في الأمم المتحدة، تأتي تصريحات لابيد، تأكيدا لتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا لحل الدولتين الذي طال انتظاره خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس/ آب.قال المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" حسين حمايل لـ"عالم سبوتنيك" "إن خطاب يائير لابيد أمام الأمم المتحدة يتنافى مع الواقع الذي تقوم به إسرائيل على الأرض، فهناك مستوطنات يتم بناؤها وهناك جدار فصل عنصري وتقارير دولية تقول إن إسرائيل دولة فصل عنصري ودولة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".وتابع: "فحكومة يائير لابيد تعتقل الأسرى المرضى وترفض الإفراج عنهم ، ناهيك عن فرض ضرائب وهمية لجمع أموال الشعب الفلسطيني، كما أنها أغلقت مؤسسات دولية مثل مؤسسات حقوق الإنسان في مدينة رام الله، ويأتي يائير لابيد ليقول إنه يريد حل الدولتين ولكن الأمور لا تسير بتصريحات فقط . "وأوضح أن من الناحية العملية فلسطين بحاحة إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون قابلة للحياة علماً بأن الفلسطينيين يمدوا أيديهم بالسلام في ظل التهديد الذي تتعرض له المنطقة من قبل إسرائيل، فكيف يشترط أن تكون هناك دولة فلسطينية لا تهدد أمن إسرائيل في حين أن الأخيرة هي التي تهدد أمن الفلسطينيين من خلال بناء المستوطنات والأنشطة التوسعية التي تقوم بها".الأونروا تطالب بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة، وتمويل مستدام وليس طوعيا ‏قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، في حديث خاص لسبوتنيك إنه "في ظل الأزمة المالية التي تمر ‏بها الوكالة، طالب المفوض العام بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة، إضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية موحدة ‏لتقديم الدعم من الدول المانحة".‏وأضاف " أن "الوكالة ترعى قضية مركزية ومحورية بالنسبة للفلسطينيين، في ظل المخاوف الدائمة من المستقبل ومن الأزمات المالية، ما يستدعي ضرورة توفير تمويل مستدام وليس تمويلا طوعيا يتأثر بالتغيرات السياسية حول العالم، معتبرًا أن الطرح الأردني الخاص بتأمين ميزانية لمدة 3 سنوات منطقي ومقبول".وقال "إن المؤتمر الذي يعقد على المستوى الوزاري في نيويورك هام جدا، حيث تتطلع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من خلاله إلى تفهم أكبر من قبل المجتمع الدولي لضائقتها المالية، وضرورة مساعدتها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في كافة دول الشتات واللجوء، إذ طالب المفوض العام للأمم المتحدة للوكالة، فيليب لازاريني، لأول مرة بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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