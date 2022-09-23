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https://sputnikarabic.ae/20220923/إجمالي-محصول-الحبوب-في-روسيا-قد-يصل-بحلول-نهاية-عام-2022-إلى-142-مليون-طن-1068142321.html
إجمالي محصول الحبوب في روسيا قد يصل بحلول نهاية عام 2022 إلى 142 مليون طن
إجمالي محصول الحبوب في روسيا قد يصل بحلول نهاية عام 2022 إلى 142 مليون طن
صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، بأن إجمالي محصول الحبوب في روسيا في عام 2022 قد يصل إلى 142 مليون طن، ومن المتوقع أيضًا أرقام عالية جدًا... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:29+0000
2022-09-23T12:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بلاغوفيشنسك (باشكيريا) - سبوتنيك. وقالت أبرامشينكو للصحفيين: "هذا العام، لدينا محصول حبوب قياسي. نتوقع أكثر من 140 مليون طن، وربما حتى 142 مليون طن. كما أن محصول القمح مرتفع للغاية".وسبق أن قدم محللو سوق الحبوب تقديرات أعلى، وتوقعوا رقماً قياسياً بمئة مليون طن للقمح وبشكل عام لحصاد الحبوب - أكثر من مئة وخمسين مليون طن.وسجلت روسيا رقما قياسيا في محصول الحبوب عام 2017، ووصل إلى 135.539 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86.003 مليون طن من القمح.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، أن روسيا ستظل المصدر الأول للقمح في العالم.وقال: "لقد أصبحنا منافسين على المستوى العالمي، وفي الأسواق العالمية. وتبقى روسيا، إذا تحدثنا عن القطاع الزراعي، أكبر مصدر للقمح في العالم، رقم واحد".وتحتل روسيا المركز الأول عالميا من حيث تصدير القمح بـ 37.3 مليون طن، تليها أمريكا وكندا بـ26.1 مليون طن، وأوكرانيا في المركز الرابع بـ 18.1 مليون طن.ويتجه أغلب القمح الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220920/نائب-وزير-الخارجية-التركي-نعمل-مع-روسيا-على-تمديد-اتفاق-الحبوب-1067976225.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

إجمالي محصول الحبوب في روسيا قد يصل بحلول نهاية عام 2022 إلى 142 مليون طن

12:29 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko
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صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، بأن إجمالي محصول الحبوب في روسيا في عام 2022 قد يصل إلى 142 مليون طن، ومن المتوقع أيضًا أرقام عالية جدًا للقمح.
بلاغوفيشنسك (باشكيريا) - سبوتنيك. وقالت أبرامشينكو للصحفيين: "هذا العام، لدينا محصول حبوب قياسي. نتوقع أكثر من 140 مليون طن، وربما حتى 142 مليون طن. كما أن محصول القمح مرتفع للغاية".
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وسبق أن قدم محللو سوق الحبوب تقديرات أعلى، وتوقعوا رقماً قياسياً بمئة مليون طن للقمح وبشكل عام لحصاد الحبوب - أكثر من مئة وخمسين مليون طن.
وسجلت روسيا رقما قياسيا في محصول الحبوب عام 2017، ووصل إلى 135.539 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86.003 مليون طن من القمح.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، أن روسيا ستظل المصدر الأول للقمح في العالم.
وقال: "لقد أصبحنا منافسين على المستوى العالمي، وفي الأسواق العالمية. وتبقى روسيا، إذا تحدثنا عن القطاع الزراعي، أكبر مصدر للقمح في العالم، رقم واحد".
وتحتل روسيا المركز الأول عالميا من حيث تصدير القمح بـ 37.3 مليون طن، تليها أمريكا وكندا بـ26.1 مليون طن، وأوكرانيا في المركز الرابع بـ 18.1 مليون طن.
ويتجه أغلب القمح الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
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