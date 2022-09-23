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https://sputnikarabic.ae/20220923/إصابات-خلال-قمع-الجيش-الإسرائيلي-فعاليات-ضد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1068157501.html
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
أُصيب عشرات الفلسطينيين، إثر قمع قوات الجيش الاسرائيلي فعاليات ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T18:45+0000
2022-09-23T18:45+0000
تقارير سبوتنيك
مواجهات
أخبار فلسطين اليوم
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ففي بلدة بيت دجن جنوب مدينة نابلس، قامت القوات الإسرائيلية بقمع المسيرة التي انطلقت نحو الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان، والتي تبلغ قرابة 25 ألف دونم من أراضي القرية، وأصيب عدة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق.وفي بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، أصيب طفل بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد خروج مسيرة نحو الشارع العام المغلق منذ سنوات، لتندلع مواجهات عنيفة استخدم الجيش الإسرائيلي خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط.وقال مناضل حنني عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي لـ"سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى مواصلة نهج المقاومة الشعبية وتوسيعها، فلم يعد بالإمكان السكوت أمام جرائم الاحتلال على أبناء شعبنا، أطالب جميع الفلسطينيين بالالتفاف حول نهج المقاومة، فهي السبيل نحو نيل حريتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".
https://sputnikarabic.ae/20220922/إصابة-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-عقب-تنفيذه-عملية-دهس-على-حاجز-حوارة-العسكري-1068105359.html
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تقارير سبوتنيك, مواجهات, أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك, مواجهات, أخبار فلسطين اليوم

إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

18:45 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات في الضفة الغربية
إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أُصيب عشرات الفلسطينيين، إثر قمع قوات الجيش الاسرائيلي فعاليات ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية.
ففي بلدة بيت دجن جنوب مدينة نابلس، قامت القوات الإسرائيلية بقمع المسيرة التي انطلقت نحو الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان، والتي تبلغ قرابة 25 ألف دونم من أراضي القرية، وأصيب عدة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق.

وقال نصر أبو جيش منسق المقاومة الشعبية في بيت دجن لوكالة "سبوتنيك": "هناك مخطط وقرار سياسي من قبل الحكومة الإسرائيلي بقتل الشعب الفلسطيني، سواء بالقتل أو بالاعتقال أو بمصادرة الأراضي، لكن هذا لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في كل مكان فوق أراضيه".

وفي بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، أصيب طفل بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد خروج مسيرة نحو الشارع العام المغلق منذ سنوات، لتندلع مواجهات عنيفة استخدم الجيش الإسرائيلي خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط.
المدرعة الأمريكية إم – 113 لدى الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز حوارة العسكري
أمس, 16:35 GMT
وقال مناضل حنني عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي لـ"سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى مواصلة نهج المقاومة الشعبية وتوسيعها، فلم يعد بالإمكان السكوت أمام جرائم الاحتلال على أبناء شعبنا، أطالب جميع الفلسطينيين بالالتفاف حول نهج المقاومة، فهي السبيل نحو نيل حريتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".
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