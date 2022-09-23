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https://sputnikarabic.ae/20220923/إعلام-البنوك-الإماراتية-لن-تغير-أسعار-التمويل-أو-الفائدة-على-القروض-الشخصية-1068119866.html
إعلام: البنوك الإماراتية لن تغير أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية
إعلام: البنوك الإماراتية لن تغير أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية
أفادت تقارير إعلامية محلية أن البنوك الإماراتية لن تجري أي تغييرات على أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية، عقب رفع المركزي الإماراتي سعر الفائدة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:22+0000
2022-09-23T07:22+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكد أنه جمع معلومات تؤكد أن "البنوك لن تجري تغييرات على أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية".وعلل بأن تلك البنوك رفعت الفائدة بنسبة 1% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، لكنه توقع أن يتم "تحديث النظام بالنسبة للتمويلات العقارية، وبالتالي ترتفع الفائدة قريبا من 1%، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وليس الآن".ونقل الموقع الإماراتي عن اثنين من المصرفيين تأكيدهم أن "رفع الفائدة الرئيسة، الذي تم أول من أمس، من شأنه أن يرفع الفائدة على التمويلات المرتبطة بـ"الإيبور"، مثل التمويلات العقارية، والقروض بين البنوك".وكان المصرف المركزي الإماراتي قد قرر، أول أمس، "رفع سعر الفائدة الرئيسة بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل 0.75%"، وذلك تماشيا مع قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.طالع أيضا: المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
https://sputnikarabic.ae/20200909/بنك-إسرائيلي-يتوقع-بدء-العمل-مع-بنوك-في-الإمارات-فور-توقيع-اتفاق-التطبيع-1046488310.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

إعلام: البنوك الإماراتية لن تغير أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية

07:22 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Katren Al Tasعملات من فئة 100 دولار و10 يورو
عملات من فئة 100 دولار و10 يورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Katren Al Tas
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أفادت تقارير إعلامية محلية أن البنوك الإماراتية لن تجري أي تغييرات على أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية، عقب رفع المركزي الإماراتي سعر الفائدة.
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكد أنه جمع معلومات تؤكد أن "البنوك لن تجري تغييرات على أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية".
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وعلل بأن تلك البنوك رفعت الفائدة بنسبة 1% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، لكنه توقع أن يتم "تحديث النظام بالنسبة للتمويلات العقارية، وبالتالي ترتفع الفائدة قريبا من 1%، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وليس الآن".
ونقل الموقع الإماراتي عن اثنين من المصرفيين تأكيدهم أن "رفع الفائدة الرئيسة، الذي تم أول من أمس، من شأنه أن يرفع الفائدة على التمويلات المرتبطة بـ"الإيبور"، مثل التمويلات العقارية، والقروض بين البنوك".

ولفتت المصادر إلى أن هذا الارتفاع "يصب في صالح زيادة أرباح البنوك، وكذلك ترفع العائد على الودائع المصرفية".

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد قرر، أول أمس، "رفع سعر الفائدة الرئيسة بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل 0.75%"، وذلك تماشيا مع قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
طالع أيضا: المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
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