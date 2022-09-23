https://sputnikarabic.ae/20220923/إعلام-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-يعتزم-الدعوة-إلى-أول-جلسة-انتخاب-لرئيس-الجمهورية-قريبا-جدا-1068118862.html

إعلام: رئيس مجلس النواب اللبناني يعتزم الدعوة إلى أول جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قريبا جدا

إعلام: رئيس مجلس النواب اللبناني يعتزم الدعوة إلى أول جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قريبا جدا

قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يعتزم الدعوة إلى أول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية "قريبا جدا". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T06:33+0000

2022-09-23T06:33+0000

2022-09-23T06:33+0000

أخبار لبنان

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ووفقا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادر لم تسمها، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم الدعوة إلى أول جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قريبا جدا".وقالت المصادر إن تصرف بري يستهدف "وضع كافة الكتل النيابية أمام مسؤولياتها تجاه هذا الاستحقاق الدستوري ولكسر الاقتناع السائد بأن الفراغ الرئاسي أصبح أمراً محتماً ولا حول ولا قوة فيه"، وفق تعبيرهم.وفي سياق تشكيل الحكومة، أوضحت المصادر أن هناك نشاطا في الاتصالات "عشيّة عودة ميقاتي الذي سيتوجّه بعد الجلسة النيابية لإقرار الموازنة العامة لسنة 2022 المقررة الاثنين المقبل، إلى قصر بعبدا للتفاوض مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول الأسماء المطروحة للتوزير".وعن تلك الحقائب، أشارت المصادر إلى أن "وزارة المهجرين التي يجري البحث عن اسم لها يكون وسطياً بين أرسلان وجنبلاط، ووزارة الاقتصاد حيث سمّى تكتل إنماء عكار مرشحه، ووزارة المال والتي ستسند للنائب السابق ياسين جابر، والحقيبة الرابعة لم تحسم بعد وهي مطلب عون للتغيير".طالع أيضا: الرئيس اللبناني للدول العربية: قفوا إلى جانب لبنان ليجتاز أزمته

https://sputnikarabic.ae/20220920/في-لقائه-بميقاتي-أبو-الغيط-الاستحقاق-الرئاسي-الخطوة-الأهم-على-طريق-الاستقرار-في-لبنان-1068024295.html

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