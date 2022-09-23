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https://sputnikarabic.ae/20220923/إيكواس-تفرض-عقوبات-تدريجية-على-غينيا-وتمهلها-شهرا-لتحديد-مدة-الفترة-الانتقالية-1068147429.html
"إيكواس" تفرض عقوبات تدريجية على غينيا وتمهلها شهرا لتحديد مدة الفترة الانتقالية
"إيكواس" تفرض عقوبات تدريجية على غينيا وتمهلها شهرا لتحديد مدة الفترة الانتقالية
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية "تدريجية" على غينيا وأمهلت كوناكري مدة شهر لتحديد فترة انتقالية... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:54+0000
2022-09-23T14:54+0000
أخبار مالي
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان عقب اجتماع استثنائي عقد في نيويورك، على هامش دورة أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، ليلة أمس: "قررت المجموعة فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية تدريجية على غينيا وتطلب من سلطات غينيا أن تتقدم في غضون شهر واحد، اعتبارًا من 22 أيلول/ سبتمبر 2022، فترة انتقالية معقولة ومقبولة، تحت طائلة عقوبات أشد ".وأشار البيان إلى أن العقوبات التي فرضت تستهدف أفراد وأعضاء مؤسسات الحكومة الانتقالية في غينيا "وأي شخص آخر يسعى إلى منع العودة إلى النظام الدستوري في غينيا في غضون فترة زمنية معقولة"؛ وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر.وفي سياق قضية الـ46 جنديا من ساحل العاج المحتجزين في مالي بتهمة "محاولة تقويض أمن الدولة"، دعت "إيكواس" الحكومة الانتقالية المالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط للمحتجزين مستنكرة "الابتزاز الذي تمارسه السلطات المالية في هذه القضية".وكانت السلطات الانتقالية في مالي، حذرت الأسبوع الماضي، من استغلال سلطات ساحل العاج، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإخلاء مسؤوليتها في قضية جنودها المحتجزين، وذلك بعدما اتهمت ساحل العاج، مالي، باحتجاز جنودها كرهائن، ودعت إلى عقد جلسة استثنائية لمجموعة "إيكواس".
https://sputnikarabic.ae/20220916/مالي-تحذر-ساحل-العاج-من-استغلال-إيكواس-لإخلاء-مسؤوليتها-في-قضية-الجنود-المرتزقة-1067818364.html
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أخبار مالي
أخبار مالي

"إيكواس" تفرض عقوبات تدريجية على غينيا وتمهلها شهرا لتحديد مدة الفترة الانتقالية

14:54 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESرئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا
رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية "تدريجية" على غينيا وأمهلت كوناكري مدة شهر لتحديد فترة انتقالية "مقبولة"، تحت طائلة عقوبات أشد.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان عقب اجتماع استثنائي عقد في نيويورك، على هامش دورة أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، ليلة أمس: "قررت المجموعة فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية تدريجية على غينيا وتطلب من سلطات غينيا أن تتقدم في غضون شهر واحد، اعتبارًا من 22 أيلول/ سبتمبر 2022، فترة انتقالية معقولة ومقبولة، تحت طائلة عقوبات أشد ".
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
مالي تحذر ساحل العاج من استغلال "إيكواس" لإخلاء مسؤوليتها في قضية الجنود "المرتزقة"
16 سبتمبر, 09:17 GMT
وأشار البيان إلى أن العقوبات التي فرضت تستهدف أفراد وأعضاء مؤسسات الحكومة الانتقالية في غينيا "وأي شخص آخر يسعى إلى منع العودة إلى النظام الدستوري في غينيا في غضون فترة زمنية معقولة"؛ وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر.
وفي سياق قضية الـ46 جنديا من ساحل العاج المحتجزين في مالي بتهمة "محاولة تقويض أمن الدولة"، دعت "إيكواس" الحكومة الانتقالية المالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط للمحتجزين مستنكرة "الابتزاز الذي تمارسه السلطات المالية في هذه القضية".
وكانت السلطات الانتقالية في مالي، حذرت الأسبوع الماضي، من استغلال سلطات ساحل العاج، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإخلاء مسؤوليتها في قضية جنودها المحتجزين، وذلك بعدما اتهمت ساحل العاج، مالي، باحتجاز جنودها كرهائن، ودعت إلى عقد جلسة استثنائية لمجموعة "إيكواس".
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