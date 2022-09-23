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https://sputnikarabic.ae/20220923/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-مسجد-كابول-إلى-7-وإصابة-41-آخرين-1068161956.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد كابول إلى 7 وإصابة 41 آخرين
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد كابول إلى 7 وإصابة 41 آخرين
قال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى انفجار وقع بالقرب من مسجد ‏في العاصمة الأفغانية كابول ارتفع إلى 7، فيما أصيب 41 شخصا.‏ 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T21:44+0000
2022-09-23T21:44+0000
حركة طالبان
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وكتب زدران باللغة الفارسية على "تويتر": "7 قتلى و41 جريح بينهم أطفال".وأضاف زدران أن "الانفجار وقع عندما انفجرت سيارة مفخخة".ووقع الانفجار، اليوم الجمعة، عندما كان المصلون يغادرون المسجد.وقالت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق إن الانفجار وقع عند مدخل المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة.وأضافت أن المسجد يقصده العديد من قادة حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) ومقاتليها.فيما وصف شهود عيان طبيعة الانفجار لقناة "طلوع نيوز" بأنه "لغم مغناطيسي"؛ لكن المسؤولين الأمنيين لم يذكروا أي شيء عن طبيعة الانفجار.وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220923/قتلى-وجرحى-جراء-انفجار-أمام-مسجد-يقصده-قادة-طالبان-في-كابول-1068148291.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد كابول إلى 7 وإصابة 41 آخرين

21:44 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarهجوم على مسجد في كابول
هجوم على مسجد في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
هجوم على مسجد في كابول
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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قال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى انفجار وقع بالقرب من مسجد ‏في العاصمة الأفغانية كابول ارتفع إلى 7، فيما أصيب 41 شخصا.‏
وكتب زدران باللغة الفارسية على "تويتر": "7 قتلى و41 جريح بينهم أطفال".
وأضاف زدران أن "الانفجار وقع عندما انفجرت سيارة مفخخة".
ووقع الانفجار، اليوم الجمعة، عندما كان المصلون يغادرون المسجد.
وقالت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق إن الانفجار وقع عند مدخل المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة.
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
قتلى وجرحى جراء انفجار أمام مسجد يقصده قادة "طالبان" في كابول
14:40 GMT
وأضافت أن المسجد يقصده العديد من قادة حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) ومقاتليها.
فيما وصف شهود عيان طبيعة الانفجار لقناة "طلوع نيوز" بأنه "لغم مغناطيسي"؛ لكن المسؤولين الأمنيين لم يذكروا أي شيء عن طبيعة الانفجار.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد.
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