https://sputnikarabic.ae/20220923/ارتفاع-ضحايا-القارب-الغارق-قبالة-طرطوس-إلى-77-وبدء-تسليم-جثامين-اللبنانيين-لذويهم-1068146603.html
ارتفاع ضحايا القارب الغارق قبالة طرطوس إلى 79... وبدء تسليم جثامين اللبنانيين لذويهم
ارتفاع ضحايا القارب الغارق قبالة طرطوس إلى 79... وبدء تسليم جثامين اللبنانيين لذويهم
ارتفعت حصيلة ضحايا المركب اللبناني إلى 79 متوفياً بعد العثور صباح اليوم على جثث جديدة عند شاطئ منطقة البصيرة والكورنيش البحري لمدينة طرطوس على سواحل سورية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:13+0000
2022-09-23T14:13+0000
2022-09-23T14:32+0000
تقارير سبوتنيك
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كما عثر على جثث أخرى في عرض البحر، فيما لا يزال عدد الناجين 20 شخصاً يتلقون العلاج في الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس.وقال مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي لوكالة "سبوتنيك":من جهته، أكد مدير الصحة في طرطوس الدكتور أحمد عمار لـ "سبوتنيك" استمرار استنفار كوادر الصحة والطوارئ ومنظومة الإسعاف في سياق الاستجابة لحادثة غرق المركب مقابل جزيرة أرواد، مبيناً أن الحصيلة تتغير باستمرار مع العثور على جثث ضحايا جدد، مضيفاً: "مع مرور الوقت تقل فرص العثور على ناجين".وأشار عمار إلى أنه بلغ عدد الضحايا الواصلين إلى مشفى الباسل 79 بحالة وفاة، و20 ناجياً يتلقون العلاج في مشفى الباسل وتتراوح حالتهم الصحية بين الجيدة والصعبة.وحسب عمار، فإن أهالي بعض الضحايا جاؤوا من لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتعرف على ذويهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليمهم الجثث أصولاً.وحسب رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس الدكتورة رنا مرعي، يتم حالياً نقل جثث الضحايا، الذين تعرف عليهم ذووهم في مشفى الباسل، بسيارات الهلال الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي ليتم تسليمهم أصولاً للصليب الأحمر اللبناني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
ارتفاع ضحايا القارب الغارق قبالة طرطوس إلى 79... وبدء تسليم جثامين اللبنانيين لذويهم
14:13 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 14:32 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا المركب اللبناني إلى 79 متوفياً بعد العثور صباح اليوم على جثث جديدة عند شاطئ منطقة البصيرة والكورنيش البحري لمدينة طرطوس على سواحل سورية.
كما عثر على جثث أخرى في عرض البحر، فيما لا يزال عدد الناجين 20 شخصاً يتلقون العلاج في الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس.
وقال مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي لوكالة "سبوتنيك":
"تجددت عمليات البحث عن ركاب الزورق اللبناني فجر اليوم، حيث تم انتشال 19 جثة بينهم نساء وأطفال عند شاطئ منطقة البصيرة والكورنيش البحري لمدينة طرطوس فجر اليوم الجمعة، بالإضافة لانتشال جثث أخرى من البحر، ولا تزال عمليات البحث جارية على امتداد الشاطئ البحري لطرطوس".
من جهته، أكد مدير الصحة في طرطوس الدكتور أحمد عمار لـ "سبوتنيك" استمرار استنفار كوادر الصحة والطوارئ ومنظومة الإسعاف في سياق الاستجابة لحادثة غرق المركب مقابل جزيرة أرواد، مبيناً أن الحصيلة تتغير باستمرار مع العثور على جثث ضحايا جدد، مضيفاً: "مع مرور الوقت تقل فرص العثور على ناجين".
وأشار عمار إلى أنه بلغ عدد الضحايا الواصلين إلى مشفى الباسل 79 بحالة وفاة، و20 ناجياً يتلقون العلاج في مشفى الباسل وتتراوح حالتهم الصحية بين الجيدة والصعبة.
وحسب عمار، فإن أهالي بعض الضحايا جاؤوا من لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتعرف على ذويهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليمهم الجثث أصولاً.
وحسب رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس الدكتورة رنا مرعي، يتم حالياً نقل جثث الضحايا، الذين تعرف عليهم ذووهم في مشفى الباسل، بسيارات الهلال الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي ليتم تسليمهم أصولاً للصليب الأحمر اللبناني.