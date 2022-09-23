https://sputnikarabic.ae/20220923/استطلاع-نحو-80-من-مواطني-روسيا-الاتحادية-يثقون-بالرئيس-بوتين-1068147120.html
استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين
استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 80.3 في المئة من مواطني روسيا الاتحادية، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين؛ وأعرب 76.7... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:16+0000
2022-09-23T14:16+0000
2022-09-23T14:19+0000
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد رد 80.3 بالمئة من المستطلع رأيهم بالإيجاب على السؤال المباشر، فيما إذا كانوا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعرب 62.3 بالمئة من المستطلعين عن ثقتهم برئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، و51.3 بالمئة عن أداءه؛ فيما أعرب 50.3 بالمئة عن رضاهم من أداء الحكومة الروسية بشكل عام.وفيما يخص رؤساء الأحزاب البرلمانية المعارضة، حصل زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف على نسبة 35.2 بالمئة من أصوات المستطلعين، وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، على 32.4 بالمئة.كما حصل رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي على 19.2 بالمئة، ورئيس كتلة "الناس الجدد" أليكسي نيتشايف، على 11.4 بالمئة.وبين الأحزاب السياسية الروسية، يحظى حزب "روسيا الموحدة" بأكبر نسبة تأييد لدى المستطلعة آراءهم، بواقع 41 بالمئة، يليه الحزب الشيوعي الروسي بـ 10.9 بالمئة، والحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 7.8 بالمئة، وحزب "روسيا العادلة" بـ 5.5 بالمئة، وحزب "الناس الجدد" بـ 4.2 بالمئة.أجري الاستطلاع بمبادرة من "مركز أبحاث الرأي العام - سبوتنيك"، في الفترة من 12 إلى 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، لعينة من 1600 شخصا، تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.وتم اختيار البيانات حسب المعايير الاجتماعية والديموغرافية؛ مع احتساب الخطأ الهامشي، بانحراف لا يتجاوز 2.5 بالمئة.
https://sputnikarabic.ae/20220301/استطلاع-ارتفاع-ثقة-الروس-في-بوتين-إلى-70-عقب-العملية-العسكرية-1059337378.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين
14:16 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 80.3 في المئة من مواطني روسيا الاتحادية، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين؛ وأعرب 76.7 بالمئة من المستطلعين عن رضاهم عن أدائه.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد رد 80.3 بالمئة من المستطلع رأيهم بالإيجاب على السؤال المباشر، فيما إذا كانوا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعرب 62.3 بالمئة من المستطلعين عن ثقتهم برئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، و51.3 بالمئة عن أداءه؛ فيما أعرب 50.3 بالمئة عن رضاهم من أداء الحكومة الروسية بشكل عام.
وفيما يخص رؤساء الأحزاب البرلمانية المعارضة، حصل زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف على نسبة 35.2 بالمئة من أصوات المستطلعين، وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، على 32.4 بالمئة.
كما حصل رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي على 19.2 بالمئة، ورئيس كتلة "الناس الجدد" أليكسي نيتشايف، على 11.4 بالمئة.
وبين الأحزاب السياسية الروسية
، يحظى حزب "روسيا الموحدة" بأكبر نسبة تأييد لدى المستطلعة آراءهم، بواقع 41 بالمئة، يليه الحزب الشيوعي الروسي بـ 10.9 بالمئة، والحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 7.8 بالمئة، وحزب "روسيا العادلة" بـ 5.5 بالمئة، وحزب "الناس الجدد" بـ 4.2 بالمئة.
أجري الاستطلاع بمبادرة من "مركز أبحاث الرأي العام - سبوتنيك"، في الفترة من 12 إلى 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، لعينة من 1600 شخصا، تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
وتم اختيار البيانات حسب المعايير الاجتماعية والديموغرافية؛ مع احتساب الخطأ الهامشي، بانحراف لا يتجاوز 2.5 بالمئة.