عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/استطلاع-نحو-80-من-مواطني-روسيا-الاتحادية-يثقون-بالرئيس-بوتين-1068147120.html
استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين
استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 80.3 في المئة من مواطني روسيا الاتحادية، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين؛ وأعرب 76.7... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:16+0000
2022-09-23T14:19+0000
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068030898_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_4cdb560f17f9bffaae5980ada2cefa1b.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد رد 80.3 بالمئة من المستطلع رأيهم بالإيجاب على السؤال المباشر، فيما إذا كانوا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعرب 62.3 بالمئة من المستطلعين عن ثقتهم برئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، و51.3 بالمئة عن أداءه؛ فيما أعرب 50.3 بالمئة عن رضاهم من أداء الحكومة الروسية بشكل عام.وفيما يخص رؤساء الأحزاب البرلمانية المعارضة، حصل زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف على نسبة 35.2 بالمئة من أصوات المستطلعين، وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، على 32.4 بالمئة.كما حصل رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي على 19.2 بالمئة، ورئيس كتلة "الناس الجدد" أليكسي نيتشايف، على 11.4 بالمئة.وبين الأحزاب السياسية الروسية، يحظى حزب "روسيا الموحدة" بأكبر نسبة تأييد لدى المستطلعة آراءهم، بواقع 41 بالمئة، يليه الحزب الشيوعي الروسي بـ 10.9 بالمئة، والحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 7.8 بالمئة، وحزب "روسيا العادلة" بـ 5.5 بالمئة، وحزب "الناس الجدد" بـ 4.2 بالمئة.أجري الاستطلاع بمبادرة من "مركز أبحاث الرأي العام - سبوتنيك"، في الفترة من 12 إلى 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، لعينة من 1600 شخصا، تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.وتم اختيار البيانات حسب المعايير الاجتماعية والديموغرافية؛ مع احتساب الخطأ الهامشي، بانحراف لا يتجاوز 2.5 بالمئة.
https://sputnikarabic.ae/20220301/استطلاع-ارتفاع-ثقة-الروس-في-بوتين-إلى-70-عقب-العملية-العسكرية-1059337378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068030898_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_02f5c540db2442cc1bb1c539a210b93e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين

14:16 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 80.3 في المئة من مواطني روسيا الاتحادية، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين؛ وأعرب 76.7 بالمئة من المستطلعين عن رضاهم عن أدائه.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد رد 80.3 بالمئة من المستطلع رأيهم بالإيجاب على السؤال المباشر، فيما إذا كانوا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
استطلاع: ارتفاع ثقة الروس في بوتين إلى 70% عقب العملية العسكرية
1 مارس, 16:48 GMT
وأعرب 62.3 بالمئة من المستطلعين عن ثقتهم برئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، و51.3 بالمئة عن أداءه؛ فيما أعرب 50.3 بالمئة عن رضاهم من أداء الحكومة الروسية بشكل عام.
وفيما يخص رؤساء الأحزاب البرلمانية المعارضة، حصل زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف على نسبة 35.2 بالمئة من أصوات المستطلعين، وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، على 32.4 بالمئة.
كما حصل رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي على 19.2 بالمئة، ورئيس كتلة "الناس الجدد" أليكسي نيتشايف، على 11.4 بالمئة.
وبين الأحزاب السياسية الروسية، يحظى حزب "روسيا الموحدة" بأكبر نسبة تأييد لدى المستطلعة آراءهم، بواقع 41 بالمئة، يليه الحزب الشيوعي الروسي بـ 10.9 بالمئة، والحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 7.8 بالمئة، وحزب "روسيا العادلة" بـ 5.5 بالمئة، وحزب "الناس الجدد" بـ 4.2 بالمئة.
أجري الاستطلاع بمبادرة من "مركز أبحاث الرأي العام - سبوتنيك"، في الفترة من 12 إلى 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، لعينة من 1600 شخصا، تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
وتم اختيار البيانات حسب المعايير الاجتماعية والديموغرافية؛ مع احتساب الخطأ الهامشي، بانحراف لا يتجاوز 2.5 بالمئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала