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https://sputnikarabic.ae/20220923/الأمريكيون-يتوصلون-إلى-خطة-للهروب-من-بايدن-1068147696.html
الأمريكيون يتوصلون إلى خطة للهروب من بايدن
الأمريكيون يتوصلون إلى خطة للهروب من بايدن
صرحت النائبة الأمريكية في الكونغرس، كات كيماك، أنه يتعين على الكونغرس الأمريكي تمرير تشريع لإنقاذ البلاد يحد من سلطة البيت الأبيض ومن مبادرات الرئيس الأمريكي... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:23+0000
2022-09-23T14:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
تضخم
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وكتبت كيماك في مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الجمعة: "على الجمهوريين في الكونغرس الضغط من أجل قانون مماثل على المستوى الفيدرالي لكبح حكم بايدن بشكل قانوني".واستشهدت عضوة الكونغرس بولاية فلوريدا كمثال: "هناك، في عام 2010، أصدروا قانونا يحق بموجبه لسلطات الدولة رفض مبادرة واشنطن التي ستتجاوز تكلفتها مليون دولار في خمس سنوات".وفي وقت سابق، قال عضو المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض ومستشار رئيس الولايات المتحدة، جاريد بيرنشتاين، إن السلطات الأمريكية لا يزال أمامها الكثير من العمل بسبب معدلات التضخم "المرتفعة بشكل غير مريح". تباطأ التضخم السنوي في البلاد في أغسطس/آب أقل من المتوقع إذ وصل إلى 8.3 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-معدلات-التضخم-تسبب-شعورا-بانعدام-الأمن-الاقتصادي-لدى-الأمريكيين-1068112758.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, تضخم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, تضخم

الأمريكيون يتوصلون إلى خطة للهروب من بايدن

14:23 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرحت النائبة الأمريكية في الكونغرس، كات كيماك، أنه يتعين على الكونغرس الأمريكي تمرير تشريع لإنقاذ البلاد يحد من سلطة البيت الأبيض ومن مبادرات الرئيس الأمريكي جو بايدن المدمرة.
وكتبت كيماك في مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الجمعة: "على الجمهوريين في الكونغرس الضغط من أجل قانون مماثل على المستوى الفيدرالي لكبح حكم بايدن بشكل قانوني".

في رأيها، سياسات بايدن الفاشلة لها تأثير كارثي على دخل العائلات الأمريكية. أسعار البقالة وفواتير الخدمات العامة آخذة في الارتفاع، وتكلفة الحياة اليومية آخذة في الازدياد. يُملي البيت الأبيض على الولايات حرفيًا كل شيء "من السيارات التي يقودها الأمريكيون إلى المصابيح الكهربائية التي يمكنك شراؤها".

واستشهدت عضوة الكونغرس بولاية فلوريدا كمثال: "هناك، في عام 2010، أصدروا قانونا يحق بموجبه لسلطات الدولة رفض مبادرة واشنطن التي ستتجاوز تكلفتها مليون دولار في خمس سنوات".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
وزيرة الخزانة الأمريكية: معدلات التضخم تسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأمريكيين
أمس, 19:44 GMT
وفي وقت سابق، قال عضو المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض ومستشار رئيس الولايات المتحدة، جاريد بيرنشتاين، إن السلطات الأمريكية لا يزال أمامها الكثير من العمل بسبب معدلات التضخم "المرتفعة بشكل غير مريح". تباطأ التضخم السنوي في البلاد في أغسطس/آب أقل من المتوقع إذ وصل إلى 8.3 في المئة.
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