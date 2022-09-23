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https://sputnikarabic.ae/20220923/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-حظر-عمل-شركة-كاسبرسكي-لاب-الروسية--1068150845.html
الاتحاد الأوروبي يقترح حظر عمل شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية
الاتحاد الأوروبي يقترح حظر عمل شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية
يرغب عدد من دول الاتحاد الأوروبي، حظر استخدام الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي ونقل سندات الدولارات إلى روسيا وتشديد القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:47+0000
2022-09-23T15:57+0000
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثائق ومصادر مطلعة، بأن بولندا وأيرلندا ودول البلطيق الثلاث تريد أن يوسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على مصادر الطاقة الروسية لتشمل حظرا على منتجات الغاز الطبيعي المسال وقيودا على التعاون في مجال الطاقة النووية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول تريد أيضا حظر تحويل سندات الدولار إلى روسيا وتشديد القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.بالإضافة إلى ذلك، تؤيد خمس دول فرض حظر على عمل شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي كجزء من تشديد العقوبات، وهي شركة دولية متخصصة بأمن الحواسيب ويقع مقرها في العاصمة الروسية موسكو ولها مكاتب إقليمية في عدة دول.وكانت الدول الأوروبية قد فلرضت عقوبات على البنوك الروسية وفصلت "غازبروم بنك" الروسي من نظام "سويفت" للمراسلات المالية.وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20201005/كاسبيرسكي-تكتشف-تهديدا-جديدا-لبيانات-المستخدم-1046736969.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الاتحاد الأوروبي يقترح حظر عمل شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية

15:47 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمكتب شركة كاسبيرسكي في موسكو
مكتب شركة كاسبيرسكي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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يرغب عدد من دول الاتحاد الأوروبي، حظر استخدام الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي ونقل سندات الدولارات إلى روسيا وتشديد القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، كجزء من العقوبات الجديدة.
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثائق ومصادر مطلعة، بأن بولندا وأيرلندا ودول البلطيق الثلاث تريد أن يوسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على مصادر الطاقة الروسية لتشمل حظرا على منتجات الغاز الطبيعي المسال وقيودا على التعاون في مجال الطاقة النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول تريد أيضا حظر تحويل سندات الدولار إلى روسيا وتشديد القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفقا للوكالة، تقترح الدول أيضا حظر الكيانات القانونية المسجلة في الاتحاد الأوروبي من تلقي التمويل من المنظمات المرتبطة بروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تؤيد خمس دول فرض حظر على عمل شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي كجزء من تشديد العقوبات، وهي شركة دولية متخصصة بأمن الحواسيب ويقع مقرها في العاصمة الروسية موسكو ولها مكاتب إقليمية في عدة دول.
وكانت الدول الأوروبية قد فلرضت عقوبات على البنوك الروسية وفصلت "غازبروم بنك" الروسي من نظام "سويفت" للمراسلات المالية.
وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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