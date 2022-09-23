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https://sputnikarabic.ae/20220923/البرهان-يتهم-دولا-بتدهور-اقتصاد-السودان-ويقول-إنه-ليس-لديه-مانع-من-زيارة-إسرائيل-1068141552.html
البرهان يتهم دولا بتدهور اقتصاد السودان ويقول إنه ليس لديه مانع من زيارة إسرائيل
البرهان يتهم دولا بتدهور اقتصاد السودان ويقول إنه ليس لديه مانع من زيارة إسرائيل
ألقى القائد العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، باللوم على دول ومؤسسات لم يسمها، قال إنها تقف وراء تدهور الوضع الاقتصادي في السودان. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:11+0000
2022-09-23T12:11+0000
لقاء البرهان - نتنياهو
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" وترجمتها "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي.يعاني ملايين السودانيين من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير أمام الدولار.في فبراير 2020 ، التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اختراق دبلوماسي كبير مهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.كان الاجتماع جزءًا من سلسلة صفقات بوساطة أمريكية بين إسرائيل وأربع دول عربية، ومنذ ذلك الحين، أقامت إسرائيل والسودان علاقات أمنية واستخباراتية شهدت تبادل المسؤولين الاجتماعات مرارًا في رحلات غير معلنة، وفقا للوكالة.
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لقاء البرهان - نتنياهو, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
لقاء البرهان - نتنياهو, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

البرهان يتهم دولا بتدهور اقتصاد السودان ويقول إنه ليس لديه مانع من زيارة إسرائيل

12:11 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / SEBASTIAN SCHEINERرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / SEBASTIAN SCHEINER
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ألقى القائد العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، باللوم على دول ومؤسسات لم يسمها، قال إنها تقف وراء تدهور الوضع الاقتصادي في السودان.
جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" وترجمتها "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي.
يعاني ملايين السودانيين من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير أمام الدولار.
وقال البرهان إن هناك "من وعدوا بتقديم المساعدة للسودان، لكنهم لم يفوا بوعودهم. كان هناك الكثير من الدعم من تلك الجهات الخارجية ولكن للأسف تم الاستيلاء على هذه المساعدات لأغراض سياسية".
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وفي سياق آخر، ردّ البرهان على سؤال للوكالة عما إذا كان كزعيم للسودان سيزور إسرائيل، قائلا: "أساس العلاقات هو المصالحة، لذلك إذا تم تقديم دعوة وهناك وسائل لذلك، سأذهب".
في فبراير 2020 ، التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اختراق دبلوماسي كبير مهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كان الاجتماع جزءًا من سلسلة صفقات بوساطة أمريكية بين إسرائيل وأربع دول عربية، ومنذ ذلك الحين، أقامت إسرائيل والسودان علاقات أمنية واستخباراتية شهدت تبادل المسؤولين الاجتماعات مرارًا في رحلات غير معلنة، وفقا للوكالة.
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