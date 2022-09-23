https://sputnikarabic.ae/20220923/البنك-المركزي-الروسي-أكثر-من-100-منظمة-أجنبية-متصلة-بالفعل-بنظام-الاتصالات-المالية-الروسي-1068145498.html

البنك المركزي في روسيا: أكثر من 100 منظمة أجنبية متصلة بالفعل بنظام الاتصالات المالية الروسي

البنك المركزي في روسيا: أكثر من 100 منظمة أجنبية متصلة بالفعل بنظام الاتصالات المالية الروسي

أعلن البنك المركزي الروسي أن نظام الاتصالات المالية الروسي آخذ في الارتفاع، حيث بلغ عدد المنظمات الأجنبية المرتبطة به 100 منظمة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T14:01+0000

2022-09-23T14:01+0000

2022-09-23T14:03+0000

روسيا

سوق المال

نظام سويفت

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وقالت مديرة إدارة نظام المدفوعات الوطني في البنك المركزي، آلا باكينا، خلال المنتدى المصرفي الدولي التاسع عشر "بنوك روسيا - القرن الحادي والعشرون"، اليوم الجمعة: "أظهر نظام إرسال الرسائل المالية هذا العام أيضا... توسعا مهما، لأن لدينا المزيد من المشاركين الأجانب المتصلين... لدينا إجمالا 440 مشاركا في نظام الرسائل المالية اليوم، بما في ذلك أكثر من 100 - غير مقيم من 12 دولة".واختتمت قائلة: "هذا العام، في غضون ستة أشهر فقط، انضم أكثر من 50 منهم".وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، ىقد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تعمل مع دول الشرق الأوسط بنشاط على الانتقال إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية والأنظمة البديلة لنظام "سويفت".وأشار كينشاك إلى أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية "تؤثر إلى حد ما على تعاوننا مع الشركاء التقليديين في الشرق الأوسط".وأكد كينشاك أن بلاده تناقش مع دول الشرق الأوسط استخدام بطاقات "مير" على أراضيها، مشيرا إلى أنه من خلال الإدارات الروسية ذات الصلة، تتم مناقشة مسألة استخدام بطاقات "مير" المحلية في الإمارات وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.وجدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تعمل-بنشاط-مع-الشرق-الأوسط-للانتقال-إلى-استخدام-بدائل-سويفت-1067169165.html

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روسيا, سوق المال, نظام سويفت