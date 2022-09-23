عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/الجیش-الإیراني-لن-نسمح-للأعداء-باستغلال-الوضع-الراهن-1068133479.html
الجیش الإیراني: لن نسمح للأعداء باستغلال الوضع الراهن
الجیش الإیراني: لن نسمح للأعداء باستغلال الوضع الراهن
أصدر الجيش الإيراني بيانا، اليوم الجمعة، أدان فيه "الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية". 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:41+0000
2022-09-23T09:41+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101672/58/1016725892_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_b451d12b6b1c46a54bf4280d03dc214d.jpg
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين فشلوا في مختلف مجالات العداء ضده، يستخدمون كل الذرائع للقضاء علی راحة الشعب الإيراني وخلق الفوضى وانعدام الأمن".وندد البيان "بالاعتداء على خدام الشعب في قوى الأمن الداخلي والشرطة الذين يعملون دائما باجتهاد وإخلاص لتوفیر الأمن والراحة للشعب، ويتعرضون للاعتداء ظلما".واعتبر الجيش الإيراني أن "الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الأعمال المشينة والمخزية"، لافتا إلى أنها "استراتيجية شريرة يتبعها العدو لإضعاف مكانة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة الشعب الإيراني وتلاحمه والمحافظين على أمن البلاد والشعب في قيادة الشرطة".وشدد البيان على أن "الجيش الإيراني يدين تصرفات مثیري الشغب"، متابعا "لقد تحقق استقلال إيران الإسلامية واقتدارها وأمنها ببرکة دماء عشرات الآلاف من الشهداء وفي ضوء جهود أبناء الشعب الإيراني الغيورين والمتحمسین في القوات المسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20200717/كاتب-ومحلل-سياسي-المظاهرات-لم-تتوسع-في-المناطق-المؤثرة-في-إيران-رغم-الدعوات-الكبيرة--1046030767.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101672/58/1016725892_210:0:2914:2028_1920x0_80_0_0_a4c050f8f6327cff22c7bc0e2b985ac5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

الجیش الإیراني: لن نسمح للأعداء باستغلال الوضع الراهن

09:41 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareصورة أرشيفية للجيش الإيراني
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
تابعنا عبرTelegram
أصدر الجيش الإيراني بيانا، اليوم الجمعة، أدان فيه "الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين فشلوا في مختلف مجالات العداء ضده، يستخدمون كل الذرائع للقضاء علی راحة الشعب الإيراني وخلق الفوضى وانعدام الأمن".
مظاهرات إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2020
كاتب ومحلل سياسي: المظاهرات لم تتوسع في المناطق المؤثرة في إيران رغم الدعوات الكبيرة
17 يوليو 2020, 11:44 GMT
وندد البيان "بالاعتداء على خدام الشعب في قوى الأمن الداخلي والشرطة الذين يعملون دائما باجتهاد وإخلاص لتوفیر الأمن والراحة للشعب، ويتعرضون للاعتداء ظلما".
واعتبر الجيش الإيراني أن "الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الأعمال المشينة والمخزية"، لافتا إلى أنها "استراتيجية شريرة يتبعها العدو لإضعاف مكانة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة الشعب الإيراني وتلاحمه والمحافظين على أمن البلاد والشعب في قيادة الشرطة".
وشدد البيان على أن "الجيش الإيراني يدين تصرفات مثیري الشغب"، متابعا "لقد تحقق استقلال إيران الإسلامية واقتدارها وأمنها ببرکة دماء عشرات الآلاف من الشهداء وفي ضوء جهود أبناء الشعب الإيراني الغيورين والمتحمسین في القوات المسلحة".
وأوضح "لن تسمح القوات المسلحة والشعب أبدًا للأعداء باستغلال الوضع الراهن والإضرار بأهداف ومُثُل الإمام الخمیني والشهداء".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала