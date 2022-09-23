https://sputnikarabic.ae/20220923/الجیش-الإیراني-لن-نسمح-للأعداء-باستغلال-الوضع-الراهن-1068133479.html

الجیش الإیراني: لن نسمح للأعداء باستغلال الوضع الراهن

الجیش الإیراني: لن نسمح للأعداء باستغلال الوضع الراهن

أصدر الجيش الإيراني بيانا، اليوم الجمعة، أدان فيه "الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T09:41+0000

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إيران

أخبار إيران

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وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين فشلوا في مختلف مجالات العداء ضده، يستخدمون كل الذرائع للقضاء علی راحة الشعب الإيراني وخلق الفوضى وانعدام الأمن".وندد البيان "بالاعتداء على خدام الشعب في قوى الأمن الداخلي والشرطة الذين يعملون دائما باجتهاد وإخلاص لتوفیر الأمن والراحة للشعب، ويتعرضون للاعتداء ظلما".واعتبر الجيش الإيراني أن "الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الأعمال المشينة والمخزية"، لافتا إلى أنها "استراتيجية شريرة يتبعها العدو لإضعاف مكانة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة الشعب الإيراني وتلاحمه والمحافظين على أمن البلاد والشعب في قيادة الشرطة".وشدد البيان على أن "الجيش الإيراني يدين تصرفات مثیري الشغب"، متابعا "لقد تحقق استقلال إيران الإسلامية واقتدارها وأمنها ببرکة دماء عشرات الآلاف من الشهداء وفي ضوء جهود أبناء الشعب الإيراني الغيورين والمتحمسین في القوات المسلحة".

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