https://sputnikarabic.ae/20220923/الخارجية-الفرنسية-ندعم-قرار-بايدن-بزيادة-عدد-أعضاء-مجلس-الأمن-الدولي-1068149686.html
الخارجية الفرنسية: ندعم قرار بايدن بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي
الخارجية الفرنسية: ندعم قرار بايدن بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس لاقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "إصلاح" مجلس الأمن الدولي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:12+0000
2022-09-23T15:12+0000
2022-09-23T15:12+0000
العالم
مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي
جو بايدن
أخبار فرنسا
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وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ردها على سؤال حول ما إذا كانت باريس تؤيد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "إصلاح مجلس الأمن الدولي": "فرنسا لديها موقف من هذه المسألة، ولم يظهر بالأمس أو اليوم. هذا موقف طويل الأمد. نحن نؤيد هذا، وندعو إلى أن يصبح مجلس الأمن أكثر تمثيلا بفضل زيادة عدد الأعضاء، وهذا ينطبق على كل من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في الأمم المتحدة. إنه ضروري".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد دعا يوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى أن تصبح "أكثر شمولا"، مبديا تأييد الولايات المتحدة لزيادة عدد المقاعد في مجلس الأمن الدولي.وقال بايدن خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت لأن تصبح هذه المؤسسة أكثر شمولا، حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات عالم اليوم".وتحقيقا لهذه الغاية، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم زيادة عدد الممثلين الدائمين وغير الدائمين في المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بايدن-يدعو-إلى-زيادة-عدد-أعضاء-مجلس-الأمن-وجعل-الأمم-المتحدة-أكثر-شمولا-1068061841.html
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العالم, مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي, جو بايدن, أخبار فرنسا
العالم, مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي, جو بايدن, أخبار فرنسا
الخارجية الفرنسية: ندعم قرار بايدن بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس لاقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "إصلاح" مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ردها على سؤال حول ما إذا كانت باريس تؤيد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "إصلاح مجلس الأمن الدولي": "فرنسا لديها موقف من هذه المسألة، ولم يظهر بالأمس أو اليوم. هذا موقف طويل الأمد. نحن نؤيد هذا، وندعو إلى أن يصبح مجلس الأمن أكثر تمثيلا بفضل زيادة عدد الأعضاء، وهذا ينطبق على كل من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في الأمم المتحدة. إنه ضروري".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد دعا يوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى أن تصبح "أكثر شمولا"، مبديا تأييد الولايات المتحدة لزيادة عدد المقاعد
في مجلس الأمن الدولي.
وقال بايدن خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت لأن تصبح هذه المؤسسة أكثر شمولا، حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات عالم اليوم".
وأضاف أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي التمسك باستمرار بميثاق الأمم المتحدة و"الامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة وغير عادية لضمان بقاء المجلس ذا مصداقية وفعالية".
وتحقيقا لهذه الغاية، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم زيادة عدد الممثلين الدائمين وغير الدائمين في المجلس.