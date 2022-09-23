https://sputnikarabic.ae/20220923/الخارجية-الفنلندية-سنقيد-العبور-من-روسيا-ودخول-السياح-الروس-في-الأيام-المقبلة-1068154773.html

فنلندا تفرض قيودا على العبور من روسيا ودخول السياح الروس في الأيام المقبلة

فنلندا تفرض قيودا على العبور من روسيا ودخول السياح الروس في الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد. 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T17:11+0000

2022-09-23T17:11+0000

2022-09-23T17:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

فنلندا

تأشيرات

سياح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104585/61/1045856152_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_41e0d617eed4075f7a4f1181e86816cb.jpg

وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "بناء على هذا القرار، سيتم إيقاف حركة السائحين، وقد يتم تعليق أو تقييد التأشيرات، باستثناء المجموعات الخاصة، مثل الأشخاص الذين يزورون الأقارب. وسيتم تفصيلهم (المجموعة المسموح لها بالدخول) في القرار".وأشار الوزير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.وأشار إلى أنه سيتم إغلاق الإجراءات التفضيلية للحصول على تأشيرات لأصحاب العقارات.وقال هافيستو: "تفاصيل القرار لا تزال قيد المناقشة. يمكن إصدار التأشيرات لأسباب مثل العلاقات الأسرية والدراسة والعمل. سيتم إغلاق الإجراء الخاص بأصحاب العقارات".وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ قرار أساسي، وأن جميع الإدارات المعنية ستوضح على وجه السرعة التفاصيل القانونية.

https://sputnikarabic.ae/20220907/وزير-الخارجية-فنلندا-لن-تقيد-دخول-السياح-الروس-دون-قرار-من-الاتحاد-الأوروبي-1067424810.html

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, فنلندا, تأشيرات, سياح