https://sputnikarabic.ae/20220923/الخارجية-الفنلندية-سنقيد-العبور-من-روسيا-ودخول-السياح-الروس-في-الأيام-المقبلة-1068154773.html
فنلندا تفرض قيودا على العبور من روسيا ودخول السياح الروس في الأيام المقبلة
فنلندا تفرض قيودا على العبور من روسيا ودخول السياح الروس في الأيام المقبلة
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T17:11+0000
2022-09-23T17:11+0000
2022-09-23T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "بناء على هذا القرار، سيتم إيقاف حركة السائحين، وقد يتم تعليق أو تقييد التأشيرات، باستثناء المجموعات الخاصة، مثل الأشخاص الذين يزورون الأقارب. وسيتم تفصيلهم (المجموعة المسموح لها بالدخول) في القرار".وأشار الوزير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.وأشار إلى أنه سيتم إغلاق الإجراءات التفضيلية للحصول على تأشيرات لأصحاب العقارات.وقال هافيستو: "تفاصيل القرار لا تزال قيد المناقشة. يمكن إصدار التأشيرات لأسباب مثل العلاقات الأسرية والدراسة والعمل. سيتم إغلاق الإجراء الخاص بأصحاب العقارات".وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ قرار أساسي، وأن جميع الإدارات المعنية ستوضح على وجه السرعة التفاصيل القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/وزير-الخارجية-فنلندا-لن-تقيد-دخول-السياح-الروس-دون-قرار-من-الاتحاد-الأوروبي-1067424810.html
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العالم, فنلندا, تأشيرات, سياح
العالم, فنلندا, تأشيرات, سياح
فنلندا تفرض قيودا على العبور من روسيا ودخول السياح الروس في الأيام المقبلة
17:11 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "بناء على هذا القرار، سيتم إيقاف حركة السائحين، وقد يتم تعليق أو تقييد التأشيرات، باستثناء المجموعات الخاصة، مثل الأشخاص الذين يزورون الأقارب. وسيتم تفصيلهم (المجموعة المسموح لها بالدخول) في القرار".
وأشار الوزير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
وتابع: "لا يوجد تاريخ محدد، ولكن هذا قرار صعب. سيتم حظر جميع تدفقات السياح عبر الحدود. وهذا ينطبق على كل أولئك الذين يسافرون بتأشيرات شنغن التي أصدرتها فنلندا سابقا، وأولئك الذين يسافرون بتأشيرات شنغن الصادرة عن جهات أخرى للدول".
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق الإجراءات التفضيلية للحصول على تأشيرات لأصحاب العقارات.
وقال هافيستو: "تفاصيل القرار لا تزال قيد المناقشة. يمكن إصدار التأشيرات لأسباب مثل العلاقات الأسرية والدراسة والعمل. سيتم إغلاق الإجراء الخاص بأصحاب العقارات".
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ قرار أساسي، وأن جميع الإدارات المعنية ستوضح على وجه السرعة التفاصيل القانونية.