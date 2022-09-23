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الدفاع الروسية: البحارة الروس ينقذون ركاب قارب غرق في البحر المتوسط
الدفاع الروسية: البحارة الروس ينقذون ركاب قارب غرق في البحر المتوسط
أنقذ بحارة روس وجنود سوريون أكثر من 20 راكبا من قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من لبنان غرق في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من مدينة طرطوس السورية، حسبما ذكرت... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:13+0000
2022-09-23T09:25+0000
البحر المتوسط
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وجاء في البيان: "قررت قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية مساعدة القوات البحرية السورية في إجراء عملية بحث وإنقاذ. وأنقذ طاقم زورق مكافحة التخريب "كاديت" مواطناً لبنانياً في ظروف عاصفة وأوصله إلى الشاطئ. وتمكن البحارة العسكريون الروس وزملاؤهم السوريون من إنقاذ 22 شخصا بفضل الإجراءات المنسقة".تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات مدينة طرطوس.
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البحر المتوسط
البحر المتوسط

الدفاع الروسية: البحارة الروس ينقذون ركاب قارب غرق في البحر المتوسط

09:13 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 23.09.2022)
© Photo / Anna Panteliaعملية إنقاذ مأساوية في وسط البحر الأبيض المتوسط
عملية إنقاذ مأساوية في وسط البحر الأبيض المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Photo / Anna Pantelia
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أنقذ بحارة روس وجنود سوريون أكثر من 20 راكبا من قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من لبنان غرق في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من مدينة طرطوس السورية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان: "قررت قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية مساعدة القوات البحرية السورية في إجراء عملية بحث وإنقاذ. وأنقذ طاقم زورق مكافحة التخريب "كاديت" مواطناً لبنانياً في ظروف عاصفة وأوصله إلى الشاطئ. وتمكن البحارة العسكريون الروس وزملاؤهم السوريون من إنقاذ 22 شخصا بفضل الإجراءات المنسقة".
تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات مدينة طرطوس.
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