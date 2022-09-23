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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تقضي-على-أكثر-من-320-مسلحا-أوكرانيا-ومرتزقا-1068138034.html
الدفاع الروسية: القوات الجوية تقضي على أكثر من 320 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا
الدفاع الروسية: القوات الجوية تقضي على أكثر من 320 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 320 جنديًا أوكرانيًا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:48+0000
2022-09-23T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية على وحدات من اللواء 81 للطائرات بالقرب من مدينة كراماتورسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 220 جنديًا أوكرانيًا".وأضاف البيان: "في مناطق مدينة سلافيانسك وأوزيرنوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت وحدات من المرتزقة الأجانب بالنيران، وقتل أكثر من 100 مسلح".وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى 42 صاروخًا من طراز هيمارس وراجمات أولخا في يوم واحد، في مناطق نوفايا كاخوفكا وتومارينو ونوفورايسك وشلياخوفوي وميروليوبوفكا وبيلييفكا وكريشينوفكا وبروسكينسكوي وتشكالوفو في خيرسون، ومنطقة ليوبيموفيكا في زابوروجيه وفاليريانوفكا وتريبيلا وفلاديميروفكا وجورنو وخارتسيزسك ونوفاليكساندروفكا وإيفجينوفكا وتيرني وكراسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية .
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الجوية تقضي على أكثر من 320 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا

10:48 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من 320 جنديًا أوكرانيًا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية على وحدات من اللواء 81 للطائرات بالقرب من مدينة كراماتورسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 220 جنديًا أوكرانيًا".

وأضاف البيان: "في مناطق مدينة سلافيانسك وأوزيرنوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت وحدات من المرتزقة الأجانب بالنيران، وقتل أكثر من 100 مسلح".
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى 42 صاروخًا من طراز هيمارس وراجمات أولخا في يوم واحد، في مناطق نوفايا كاخوفكا وتومارينو ونوفورايسك وشلياخوفوي وميروليوبوفكا وبيلييفكا وكريشينوفكا وبروسكينسكوي وتشكالوفو في خيرسون، ومنطقة ليوبيموفيكا في زابوروجيه وفاليريانوفكا وتريبيلا وفلاديميروفكا وجورنو وخارتسيزسك ونوفاليكساندروفكا وإيفجينوفكا وتيرني وكراسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية .
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