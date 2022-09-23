https://sputnikarabic.ae/20220923/الرئيس-الفلسطيني-نطالب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بوضع-خطة-تنهي-احتلال-فلسطين-1068150989.html

الرئيس الفلسطيني: نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة تنهي "احتلال فلسطين"

الرئيس الفلسطيني: نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة تنهي "احتلال فلسطين"

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوضع خطة تنهي "حالة الاحتلال لدولة فلسطين". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T15:40+0000

2022-09-23T15:40+0000

2022-09-23T15:45+0000

منظمة الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في خطاب له، اليوم الجمعة، خلال أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) و صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.واتهم عباس الأمم المتحدة بالدفاع عن إسرائيل قائلا: وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.وقال عباس أمام الأمم المتحدة : "إسرائيل تزّور برامج الدراسة في القدس ومنعتنا من إجراء انتخابات لبرلماننا".وأضاف قائلا: "إسرائيل تخرق القانون الدولي ولكن لا تعاقب وهناك من يحميها... الأمم المتحدة والمتنفذون فيها هم من يحمون إسرائيل من العقاب... هناك معايير مزدوجة تطبق عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".وتابع عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد من الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وحمايته. المجتمع الدولي عجز عن ردع العدوان الإسرائيلي البشع بحق شعبنا وتوفير الحماية له".واستدرك بقوله: "لن نلجأ للسلاح والعنف، هذه قاعدة لدينا... لن نلجأ للإرهاب وسنحاربه معًا وسويًا... لكن احمونا من الإرهاب والعنف أسوةً ببقية شعوب العالم، خاصة وأن دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون".وأضاف عباس: "نطالب رسمياً كل من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتهم عن الجرم الذي أرتكب بحق شعبنا. أطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين".وأكد الرئيس الفلسطيني في خطابه، أنه لم يتم تنفيذ أي من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد إسرائيل ، ودعا إلى "ضرورة تنفيذ قرار واحد على الأقل - نريد تنفيذ القرار 181 لعام 1947"، في إشارة إلى القرار الذي ينص على تقسيم فلسطين.وقال في هذا الصدد: "سلمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة".ومضى عباس: "بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي".واعتبر أن "الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين"وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في خطاب أمام الأمم المتحدة، إن حل الدولتين هو الشيء الصحيح لإسرائيل، لكنه اشترط ذلك بالقول إنه يجب على الفلسطينيين أولا إلقاء أسلحتهم، وضمان أنه على خلف ثطاع غزة- ألا تسيطر حركتي حماس والجهاد الإسلامي على الدولة الفلسطينية التي ستقام.وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في أبريل/نيسان 2014، بسبب رفض تل أبيب إطلاق سراح الأسرى الأمنيين في ذلك الوقت، ووقف البناء في المستوطنات والقبول بحدود ما قبل يونيو/حزيران 1967 كأساس لحل الدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20220923/محمود-عباس-في-الأمم-المتحدة-إسرائيل-دمرت-أوسلو-وأملنا-بالسلام-أصبح-شبه-معدوم-1068149874.html

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