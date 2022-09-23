https://sputnikarabic.ae/20220923/السجن-مدى-الحياة-لممثل-أمريكي-قتل-أمه-ثم-سعى-لاغتيال-رئيس-وزراء-كندا-1068153334.html
السجن مدى الحياة لممثل أمريكي قتل أمه ثم سعى لاغتيال رئيس وزراء كندا
السجن مدى الحياة لممثل أمريكي قتل أمه ثم سعى لاغتيال رئيس وزراء كندا
أصدرت المحكمة العليا في مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا في كندا، حكما بالسجن مدى الحياة، على الممثل الأمريكي رايان غرانثام البالغ 24 عاما، بعدما أقر بقتله... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T16:28+0000
2022-09-23T16:28+0000
2022-09-23T16:28+0000
العالم
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وقال المدعون العامون إن الممثل الذي لعب دور جيفري أوغستين في المسلسل الدرامي ريفيرديل، خطط أيضا لقتل رئيس الوزراء جاستن ترودو، وفقا لـ"بي.بي.سي".وقتل غرانثام، أمه برصاصة في مؤخرة الرأس وهي تعزف البيانو في منزلهما شمال فانكوفر، بحسب المحكمة.وبعدما أفرط في تناول البيرة وتدخين الماريغوانا لساعات عقب قتل أمه، وضع في سيارته 3 بنادق وذخيرة و12 زجاجة مولوتوف صنعها بنفسه، وتوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في ريدو كوتاج.وقاد غرانثام السيارة لقرابة 200 كيلومتر، شرقا باتجاه مدينة هوب، قبل أن يعود إلى محطة الشرطة في فانكوفر، حيث قال للشرطة: "قتلت أمي".وقالت المحكمة أيضا إن غرانثام فكر أن ينفذ قتلا جماعيا على جسر ليونز غيت في فانكوفر أو في جامعة سايمون فريزر -التي درس فيها- وذلك قبل أن يعود ويسلم نفسه للشرطة.
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العالم
السجن مدى الحياة لممثل أمريكي قتل أمه ثم سعى لاغتيال رئيس وزراء كندا
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أصدرت المحكمة العليا في مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا في كندا، حكما بالسجن مدى الحياة، على الممثل الأمريكي رايان غرانثام البالغ 24 عاما، بعدما أقر بقتله أمه، باربرا ويت، عام 2020.
وقال المدعون العامون إن الممثل الذي لعب دور جيفري أوغستين في المسلسل الدرامي ريفيرديل، خطط أيضا لقتل رئيس الوزراء
جاستن ترودو، وفقا لـ"بي.بي.سي".
وقتل غرانثام، أمه برصاصة في مؤخرة الرأس وهي تعزف البيانو في منزلهما شمال فانكوفر، بحسب المحكمة.
وبعدما أفرط في تناول البيرة وتدخين الماريغوانا لساعات عقب قتل أمه، وضع في سيارته 3 بنادق وذخيرة و12 زجاجة مولوتوف صنعها بنفسه، وتوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في ريدو كوتاج.
وقاد غرانثام السيارة لقرابة 200 كيلومتر، شرقا باتجاه مدينة هوب، قبل أن يعود إلى محطة الشرطة في فانكوفر، حيث قال للشرطة: "قتلت أمي".
وقالت المحكمة أيضا إن غرانثام فكر أن ينفذ قتلا جماعيا على جسر ليونز غيت في فانكوفر أو في جامعة سايمون فريزر -التي درس فيها- وذلك قبل أن يعود ويسلم نفسه للشرطة.