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السعودية تقدم دعما إضافيا بقيمة 39 مليون دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا
السعودية تقدم دعما إضافيا بقيمة 39 مليون دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا
أعلن المشرف العام على مركز "الملك سلمان" للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، تقديم المملكة دعما إضافيا للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T16:54+0000
2022-09-23T16:54+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة، ممثلا عن السعودية، في أعمال المؤتمر السابع للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي تمت إقامته على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.وقال الربيعة، إنه منذ تأسيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في عام 2002 م، دعمته السعودية بمبلغ 123 مليون دولار، مشيرا إلى أنها ستقدم دعما إضافيا للصندوق بقيمة 39 مليون دولار على مدى 3 سنوات.وأضاف أن "السعودية تعتبر إحدى أكبر المانحين الدوليين للعمل الإنساني، ويمثل دعم قطاع الصحة أحد أهم أولويات المساعدات للمملكة".وأشار الربيعة إلى أن الدعم الذي ستقدمه الممكلة للصندوق "يؤكد التزامها العالمي بتحقيق أهداف الصندوق لإنقاذ الأرواح بشكل أفضل والعمل على تحسين رخاء ورفاهية الجميع".
https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-عالمي-جهود-مكافحة-الإيدز-والسل-والملاريا-خلال-20-عاما-تنقذ-حياة-50-مليون-شخص-1067645754.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية تقدم دعما إضافيا بقيمة 39 مليون دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

16:54 GMT 23.09.2022
© AP Photo / Jerome Delayتفشي مرض الملاريا
تفشي مرض الملاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Jerome Delay
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أعلن المشرف العام على مركز "الملك سلمان" للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، تقديم المملكة دعما إضافيا للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة، ممثلا عن السعودية، في أعمال المؤتمر السابع للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي تمت إقامته على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
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وقال الربيعة، إنه منذ تأسيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في عام 2002 م، دعمته السعودية بمبلغ 123 مليون دولار، مشيرا إلى أنها ستقدم دعما إضافيا للصندوق بقيمة 39 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
وأضاف أن "السعودية تعتبر إحدى أكبر المانحين الدوليين للعمل الإنساني، ويمثل دعم قطاع الصحة أحد أهم أولويات المساعدات للمملكة".
وأشار الربيعة إلى أن الدعم الذي ستقدمه الممكلة للصندوق "يؤكد التزامها العالمي بتحقيق أهداف الصندوق لإنقاذ الأرواح بشكل أفضل والعمل على تحسين رخاء ورفاهية الجميع".
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