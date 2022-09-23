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العراق... انخفاض أملاح نهر الفرات إلى النصف
العراق... انخفاض أملاح نهر الفرات إلى النصف
أكد عدنان عبد الله حيدر الموسوي، مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الجمعة، انخفاض أملاح نهر الفرات إلى النصف. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:31+0000
2022-09-23T11:32+0000
العالم العربي
العراق
نهر الفرات
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، ظهر اليوم الجمعة، عن الموسوي أن معدلات الأمطار في السنوات الثلاث الأخيرة كانت منخفضة جدا، وهو ما تسبب في شح مائي وضعف الإطلاقات المائية الواردة من دول الجوار نتيجة لعدم التزامها بإعطاء الحصة المائية للعراق.وأوضح المسؤول بمركز إنعاش وإدارة الأهوار، أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية العراقية، أن "وزارته باشرت بتطهير مغذيات الأهوار لتقليل الضغط الواقع على سكان الأهوار والحد من هجرتهم خارج المناطق"، مضيفا أن "عوامل أخرى أثرت بكميات المياه الواردة إلى الأهوار منها الارتفاع اللا مسبوق بدرجات الحرارة وارتفاع معدلات التبخر".وأشار عدنان الموسوي إلى أن وزارة الموارد المائية بدأت العمل على تطهير المغذيات منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن تشكيلات الوزارة قامت بمجهود كبير ساهم في استقرار السكان المحليين والحد من هجرتهم، لافتا إلى أن بلاده قامت بإجراءات أخرى ممثلة في تصريف المبازل في محافظات مختلفة باتجاه المصب العام بعد ما كانت تصب في نهر الفرات.ودعا المسوؤل العراقي، الوزارات والجهات المعنية في بلاده، إلى أن يكون لها دور حيال الإرث الحضاري وتقديم الخدمة والمساندة لوزارة الموارد المائية من أجل معالجة شح المياه في الأهوار واستقرار السكان المحليين والحد من هجرتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220917/سوريا-والعراق-يتفقان-على-توحيد-المواقف-في-ملف-حصص-المياه--1067886142.html
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العالم العربي, العراق, نهر الفرات
العالم العربي, العراق, نهر الفرات

العراق... انخفاض أملاح نهر الفرات إلى النصف

11:31 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammedالأهوار
الأهوار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أكد عدنان عبد الله حيدر الموسوي، مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الجمعة، انخفاض أملاح نهر الفرات إلى النصف.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، ظهر اليوم الجمعة، عن الموسوي أن معدلات الأمطار في السنوات الثلاث الأخيرة كانت منخفضة جدا، وهو ما تسبب في شح مائي وضعف الإطلاقات المائية الواردة من دول الجوار نتيجة لعدم التزامها بإعطاء الحصة المائية للعراق.
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وأوضح المسؤول بمركز إنعاش وإدارة الأهوار، أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية العراقية، أن "وزارته باشرت بتطهير مغذيات الأهوار لتقليل الضغط الواقع على سكان الأهوار والحد من هجرتهم خارج المناطق"، مضيفا أن "عوامل أخرى أثرت بكميات المياه الواردة إلى الأهوار منها الارتفاع اللا مسبوق بدرجات الحرارة وارتفاع معدلات التبخر".
وأشار عدنان الموسوي إلى أن وزارة الموارد المائية بدأت العمل على تطهير المغذيات منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن تشكيلات الوزارة قامت بمجهود كبير ساهم في استقرار السكان المحليين والحد من هجرتهم، لافتا إلى أن بلاده قامت بإجراءات أخرى ممثلة في تصريف المبازل في محافظات مختلفة باتجاه المصب العام بعد ما كانت تصب في نهر الفرات.
ودعا المسوؤل العراقي، الوزارات والجهات المعنية في بلاده، إلى أن يكون لها دور حيال الإرث الحضاري وتقديم الخدمة والمساندة لوزارة الموارد المائية من أجل معالجة شح المياه في الأهوار واستقرار السكان المحليين والحد من هجرتهم.
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