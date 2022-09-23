https://sputnikarabic.ae/20220923/المقداد-الدعم-الغربي-لكييف-مضر-ويزيد-معاناة-الشعب-الأوكراني-1068162607.html
المقداد: الدعم الغربي لكييف مضر ويزيد معاناة الشعب الأوكراني
المقداد: الدعم الغربي لكييف مضر ويزيد معاناة الشعب الأوكراني
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن النزاع في أوكرانيا أثر على العالم بأكمله، لكن الدعم المستمر لكييف من طرف دول الغرب يمدد هذا النزاع ومعاناه الشعب... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T22:44+0000
2022-09-23T22:44+0000
2022-09-23T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيصل المقداد
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مقداد على هامش فعاليات أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى، مضر وغير مقبول.. فهو يمدد الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني".وأضاف، "أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون استمرار الحرب حتى آخر أوكراني".وشدد وزير الخارجية السوري على أن دمشق تؤيد مبادرة تمديد صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وتعتبر الدول الغربية مسؤولة عن مشاكل الغذاء الحالية للدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-السوري-لـ-سبوتنيك-لا-محادثات-حاليا-حول-تطبيع-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1068162357.html
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فيصل المقداد, أخبار أوكرانيا
فيصل المقداد, أخبار أوكرانيا
المقداد: الدعم الغربي لكييف مضر ويزيد معاناة الشعب الأوكراني
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أكد وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن النزاع في أوكرانيا أثر على العالم بأكمله، لكن الدعم المستمر لكييف من طرف دول الغرب يمدد هذا النزاع ومعاناه الشعب الأوكراني.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مقداد على هامش فعاليات أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى، مضر وغير مقبول.. فهو يمدد الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني
".
وأضاف، "أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون استمرار الحرب حتى آخر أوكراني".
وشدد وزير الخارجية السوري على أن دمشق تؤيد مبادرة تمديد صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وتعتبر الدول الغربية مسؤولة عن مشاكل الغذاء الحالية للدول النامية.