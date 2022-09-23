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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/المقداد-الدعم-الغربي-لكييف-مضر-ويزيد-معاناة-الشعب-الأوكراني-1068162607.html
المقداد: الدعم الغربي لكييف مضر ويزيد معاناة الشعب الأوكراني
المقداد: الدعم الغربي لكييف مضر ويزيد معاناة الشعب الأوكراني
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن النزاع في أوكرانيا أثر على العالم بأكمله، لكن الدعم المستمر لكييف من طرف دول الغرب يمدد هذا النزاع ومعاناه الشعب... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T22:44+0000
2022-09-23T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيصل المقداد
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مقداد على هامش فعاليات أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى، مضر وغير مقبول.. فهو يمدد الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني".وأضاف، "أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون استمرار الحرب حتى آخر أوكراني".وشدد وزير الخارجية السوري على أن دمشق تؤيد مبادرة تمديد صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وتعتبر الدول الغربية مسؤولة عن مشاكل الغذاء الحالية للدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-السوري-لـ-سبوتنيك-لا-محادثات-حاليا-حول-تطبيع-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1068162357.html
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فيصل المقداد, أخبار أوكرانيا
فيصل المقداد, أخبار أوكرانيا

المقداد: الدعم الغربي لكييف مضر ويزيد معاناة الشعب الأوكراني

22:44 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أكد وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن النزاع في أوكرانيا أثر على العالم بأكمله، لكن الدعم المستمر لكييف من طرف دول الغرب يمدد هذا النزاع ومعاناه الشعب الأوكراني.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مقداد على هامش فعاليات أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى، مضر وغير مقبول.. فهو يمدد الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني".
وأضاف، "أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون استمرار الحرب حتى آخر أوكراني".
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": لا توجد مفاوضات حاليا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة
22:16 GMT
وشدد وزير الخارجية السوري على أن دمشق تؤيد مبادرة تمديد صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وتعتبر الدول الغربية مسؤولة عن مشاكل الغذاء الحالية للدول النامية.
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