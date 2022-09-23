https://sputnikarabic.ae/20220923/النفط-يسجل-أدنى-مستوياته-منذ-يناير-وسط-مخاوف-من-ركود-عالمي-1068158977.html

النفط يسجل أدنى مستوياته منذ يناير وسط مخاوف من ركود عالمي

النفط يسجل أدنى مستوياته منذ يناير وسط مخاوف من ركود عالمي

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الجمعة، حيث استحوذت مخاوف الركود على الأسواق العالمية، ودفع المستثمرون الخام الأمريكي إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T19:56+0000

2022-09-23T19:56+0000

2022-09-23T19:56+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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أغلق خام غرب تكساس الوسيط، وهو المؤشر الرئيسي للنفط الأمريكي، على انخفاض يوم الجمعة عند 78.74 دولار للبرميل، منخفضا 5.7% خلال اليوم، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني، ومنخفضا 7.5% على مدار الأسبوع.وانخفض خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 4.8% إلى 86.15 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ يناير، ومسجلا تراجعا قدره 5.7% للأسبوع، وفقا لبيانات موقع "ماركت ووتش".يأتي ذلك وسط نفور المستثمرين من المخاطرة في جميع الأسواق، بعد أن رفعت البنوك المركزية من الاحتياطي الفيدرالي إلى بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحدة هذا الأسبوع في محاولة يائسة لمكافحة التضخم، والتي يعتقد أنها ستتسبب في ركود اقتصادي واسع النطاق.في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 1.55% إلى 113.09 نقطة. زيادة قيمة الدولار تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المقومة به، علاوة على تحول رؤوس الأموال في الوقت الراهن بعيدا عن الاستثمارت الخطرة.

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم