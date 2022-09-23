https://sputnikarabic.ae/20220923/انتهاء-دبابات-تي-72-الصالحة-للاستخدام-في-أوكرانيا-1068117579.html

انتهاء دبابات "تي-72" الصالحة للاستخدام في أوكرانيا

انتهاء دبابات "تي-72" الصالحة للاستخدام في أوكرانيا

تشير عمليات التسليم المحتملة للدبابات السلوفينية M-55S إلى التشكيلات المسلحة التابعة للنظام الأوكراني إلى أن دول أوروبا الشرقية قد نفدت عمليا عندها دبابات... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T04:30+0000

2022-09-23T04:30+0000

2022-09-23T04:30+0000

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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بالطبع، لا يزال هناك عدد قليل من الدبابات التشيكية تي-72إس ز وإم-84، التي ورثتها دول البلقان بعد تقسيم ممتلكات الجيش اليوغوسلافي. لكن الأولى حوالي ثلاثين فقط، والثانية في حالة يرثى لها. بالمناسبة، كانت سلوفينيا تعتزم في الأصل منحها للمسلحين، ولكن وفقًا لبعض التقارير، فإن "الإنعاش" سيتطلب الكثير من الموارد المالية، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.بالنسبة إلى Leopard 1، تمت مناقشة إمكانية توفير خمسين وحدة من ألمانيا مرة أخرى في أبريل/نيسان. لكن من المعروف أن هذه المركبات القتالية المتقادمة أزيلت من خدمة الجيش الألماني قبل 12 عامًا، ولا توجد حتى الآن بيانات محددة عن حالتها. من المحتمل أن تتطلب العودة إلى الخدمة إصلاحات كبيرة.لا يريد الألمان ترك Leopard 2: بالتأكيد، سيتم تدمير عدد معين من الدبابات والاستيلاء عليها من القوات المتحالفة في المعارك الأولى. سيؤدي هذا مرة أخرى إلى إثارة الشكوك حول جودة معدات Krauss-Maffei Wegmann، كما كان الحال في سوريا ، حيث أسقط المسلحون عشر دبابات من طراز Leopard 2A4 للقوات البرية التركية في يوم واحد.مع أبرامز الأمريكية أيضًا، كل شيء ليس سهلاً. تلك الموجودة في المخازن تنتظر إصلاحات وتحديثات كبيرة، والقيادة الأمريكية ببساطة لن توافق على نزع سلاح وحدات معينة.الفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون ليسوا في عجلة من أمرهم للتخلي عن AMX-56 Leclercو Challenger و C1 Ariete.يوجد حوالي خمسين دبابة رومانية من طراز TR-85M1 ، والتي تعتبر الأسوأ في الناتو، لكن تصميمها غريب للغاية.لذلك، وفقًا للخبراء العسكريين، من أجل التعويض بطريقة أو بأخرى عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الدبابات، سيضطر رعاة الناتو إلى إرسال مركبات مدرعة بعجلات بأسلحة مدفع.على سبيل المثال، بحلول نهاية العام، كان الأمريكيون سيخرجون من الخدمة M1128 "الدبابات ذات العجلات" استنادًا إلى ناقلات الجنود المدرعة من طراز Stryker. هناك حوالي 140 وحدة في المجموع. على مدى عقدين من التشغيل، لم يكن من الممكن القضاء على أوجه القصور التي ظهرت فيها، على سبيل المثال، مشاكل نظام التحميل الآلي. لذلك، هناك احتمال كبير أن يتم إرسالها للقوات المسلحة لأوكرانيا.في فرنسا، تم استبدالAMX-10RC و ERC Sagaie القديمة بمركبات استطلاع Jaguar EBRC الجديدة.في إيطاليا، بدلاً من B1 Centauro، بدأت تعديلات الجيل الثاني في الوصول.ثلاثة منها مسلحة بمدافع عيار 105 ملم، و ERC Sagaie بمدفع 90 ملم. بالطبع، تتمتع هذه الأسلحة بقدرات محدودة لتدمير الدبابات الحديثة بدروع متعددة الطبقات وحماية ديناميكية مدمجة في الإسقاطات الأمامية. ومع ذلك، فإن أنظمة التحكم في إطلاق النار تجعل من الممكن القتال بفعالية في الظلام.أثقلها هيCentauro ، التي تزن 25000 كغ، وأخف وزن Sagaie - 9500 كغ.الأطقم تتكون من ثلاثة أو أربعة أشخاص. تتمتع جميع المركبات بحركة جيدة، لكن الدروع تحمي في أفضل الأحوال من الرصاص من المدافع الرشاشة الثقيلة، مما يزيد من ضعفها في ساحة المعركة الحديثة.

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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا