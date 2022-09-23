https://sputnikarabic.ae/20220923/باسيتشنيك-جميع-هياكل-السلطة-في-لوغانسك-تبذل-ما-بوسعها-لضمان-الأمن-خلال-الاستفتاء-1068119586.html
باسيتشنيك: جميع هياكل السلطة في لوغانسك تبذل ما بوسعها لضمان الأمن خلال الاستفتاء
باسيتشنيك: جميع هياكل السلطة في لوغانسك تبذل ما بوسعها لضمان الأمن خلال الاستفتاء
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، أن سلطات الجمهورية تبذل كل ما في وسعها لضمان الأمن خلال الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وتشارك جميع وكالات إنفاذ... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:08+0000
2022-09-23T07:08+0000
2022-09-23T07:08+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال في أول يوم من الاستفتاء: "الأمن بالطبع أحد النقاط المهمة التي ركزنا عليها. اليوم، ستشارك كل هياكل السلطة: وزارة الداخلية، ووزارة أمن الدولة، ووحدات القوات الشعبية في لوغانسك، ومكتب القائد، ووحدات الدفاع الجوي. لقد فعلنا كل ما هو ممكن اليوم لضمان إجراء الاستفتاء بأمان قدر الإمكان".بدأ التصويت في الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا الاتحادية في الساعة 08:00 (يتزامن مع توقيت موسكو) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقة خيرسون والأراضي المحررة في منطقة زابوروجيه. سيستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول. في الوقت نفسه، من أجل الأمن، في الأيام الأربعة الأولى في هذه المناطق، لن يصوتوا في مراكز الاقتراع، ولكن في المناطق المجاورة ومن خلال الذهاب إلى المنازل.
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
باسيتشنيك: جميع هياكل السلطة في لوغانسك تبذل ما بوسعها لضمان الأمن خلال الاستفتاء
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، أن سلطات الجمهورية تبذل كل ما في وسعها لضمان الأمن خلال الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وتشارك جميع وكالات إنفاذ القانون.
وقال في أول يوم من الاستفتاء: "الأمن بالطبع أحد النقاط المهمة التي ركزنا عليها. اليوم، ستشارك كل هياكل السلطة: وزارة الداخلية، ووزارة أمن الدولة، ووحدات القوات الشعبية في لوغانسك، ومكتب القائد، ووحدات الدفاع الجوي. لقد فعلنا كل ما هو ممكن اليوم لضمان إجراء الاستفتاء بأمان قدر الإمكان".
بدأ التصويت في الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا الاتحادية في الساعة 08:00 (يتزامن مع توقيت موسكو) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقة خيرسون والأراضي المحررة في منطقة زابوروجيه. سيستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول. في الوقت نفسه، من أجل الأمن، في الأيام الأربعة الأولى في هذه المناطق، لن يصوتوا في مراكز الاقتراع، ولكن في المناطق المجاورة ومن خلال الذهاب إلى المنازل.