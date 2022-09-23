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https://sputnikarabic.ae/20220923/باشينيان-يتهم-أذربيجان-بارتكاب-فظائع-لا-توصف-والتمثيل-بجثث-جنود-أرمينيا-1068134251.html
باشينيان يتهم أذربيجان بارتكاب "فظائع لا توصف" و"التمثيل بجثث" جنود أرمينيا
باشينيان يتهم أذربيجان بارتكاب "فظائع لا توصف" و"التمثيل بجثث" جنود أرمينيا
اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، قوات أذربيجان بارتكاب "فظائع لا توصف" منها "التمثيل بجثث" عسكريين وعسكريات من الجيش الأرميني. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:01+0000
2022-09-23T10:01+0000
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وقال باشينيان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أمس الخميس، إن "هناك أدلة على حالات تعذيب، وتشويه لأجساد جنود أرمينيين تم أسرهم أو قضوا في المعارك وتمّ التمثيل بجثثهم" خلال المعارك التي دارت بين البلدين الأسبوع الماضي.وكانت اشتباكات حدودية دامية قد اندلعت بين البلدين، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، في أعنف قتال بين البلدين منذ الحرب التي دارت بينهما عام 2020.وحصدت 6 أسابيع من القتال في عام 2020 أرواح أكثر من 6500 عسكري لدى الجانبين وانتهت بهدنة تمّ التوصل إليها بوساطة روسية.وبموجب الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالى ألفي عسكري للإشراف على تلك الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزارة-الدفاع-الأرمينية-تتهم-أذربيجان-بقصف-مواقعها-على-الحدود-1068071746.html
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أرمينيا, أذربيجان, العالم
أرمينيا, أذربيجان, العالم

باشينيان يتهم أذربيجان بارتكاب "فظائع لا توصف" و"التمثيل بجثث" جنود أرمينيا

10:01 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، قوات أذربيجان بارتكاب "فظائع لا توصف" منها "التمثيل بجثث" عسكريين وعسكريات من الجيش الأرميني.
وقال باشينيان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أمس الخميس، إن "هناك أدلة على حالات تعذيب، وتشويه لأجساد جنود أرمينيين تم أسرهم أو قضوا في المعارك وتمّ التمثيل بجثثهم" خلال المعارك التي دارت بين البلدين الأسبوع الماضي.
وأضاف أن "عسكريين أذربيجانيين قاموا بتشويه جثث عسكريات أرمينيات ومن ثمّ صوّروا ذلك بالفيديو بكل فخر".
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
وزارة الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان بقصف مواقعها على الحدود
أمس, 02:49 GMT
وكانت اشتباكات حدودية دامية قد اندلعت بين البلدين، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، في أعنف قتال بين البلدين منذ الحرب التي دارت بينهما عام 2020.
وحصدت 6 أسابيع من القتال في عام 2020 أرواح أكثر من 6500 عسكري لدى الجانبين وانتهت بهدنة تمّ التوصل إليها بوساطة روسية.
وبموجب الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالى ألفي عسكري للإشراف على تلك الهدنة.
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