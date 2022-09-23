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https://sputnikarabic.ae/20220923/باكستان-تنفي-إرسال-وفد-إلى-إسرائيل-1068162112.html
باكستان تنفي إرسال وفد إلى إسرائيل
باكستان تنفي إرسال وفد إلى إسرائيل
رفضت وزارة الخارجية الباكستانية تقارير حول زيارة أي وفد باكستاني رسمي لإسرائيل، مضيفة أن موقف البلاد من القضية الفلسطينية لم يتغير. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T21:47+0000
2022-09-23T21:47+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، إن الزيارة المذكورة تم تنظيمها من قبل منظمة غير حكومية أجنبية، لا يوجد مقرها في باكستان، حسبما ذكرت صحيفة نيوز إنترناشونال.وبحسب الخارجية فإن موقف باكستان من القضية الفلسطينية واضح لا لبس فيه. وقال البيان "لا يوجد تغيير على الإطلاق في سياستنا التي يوجد بشأنها إجماع وطني كامل".وأضاف البيان إن "باكستان تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".وشدد على أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، أمر حتمي من أجل سلام دائم في المنطقة".والأربعاء الماضي، التقى وفد باكستاني، ضم وزيرا سابقا، بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.قال رئيس الوفد نسيم أشرف إن الوفد ضم أيضا ممثلين عن المسلمين الأمريكيين ومجلس تمكين المرأة متعدد الأديان و"شراكة"، وهي مجموعة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.وأضاف "نعم، أنا في القدس مع وفد لتعزيز الانسجام بين الأديان"، رافضا إعطاء أي تفاصيل أخرى عن أعضاء الوفد الآخرين.وكان نسيم أشرف وزير التنمية الباكستاني ورئيس مجلس الكريكيت الباكستاني.يشار إلى أن قناة i24news، كانت قد ذكرت أن الوفد الباكستاني يتكون من تسعة أعضاء، ومن بينهم أربعة يعيشون في باكستان والعديد من الأمريكيين البارزين الآخرين من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني.ولا تقيم باكستان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ونفت إسلام آباد في أكثر من مناسبة إمكانية تحقيق ذلك إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20220921/إندونيسيا-تنفي-إرسال-وفد-سري-إلى-إسرائيل-1068064481.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

باكستان تنفي إرسال وفد إلى إسرائيل

21:47 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / Diptendu Duttaعلم باكستان
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / Diptendu Dutta
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رفضت وزارة الخارجية الباكستانية تقارير حول زيارة أي وفد باكستاني رسمي لإسرائيل، مضيفة أن موقف البلاد من القضية الفلسطينية لم يتغير.
قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، إن الزيارة المذكورة تم تنظيمها من قبل منظمة غير حكومية أجنبية، لا يوجد مقرها في باكستان، حسبما ذكرت صحيفة نيوز إنترناشونال.
وبحسب الخارجية فإن موقف باكستان من القضية الفلسطينية واضح لا لبس فيه. وقال البيان "لا يوجد تغيير على الإطلاق في سياستنا التي يوجد بشأنها إجماع وطني كامل".
وأضاف البيان إن "باكستان تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وشدد على أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، أمر حتمي من أجل سلام دائم في المنطقة".
والأربعاء الماضي، التقى وفد باكستاني، ضم وزيرا سابقا، بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
إندونيسيا تنفي إرسال وفد سري إلى إسرائيل
21 سبتمبر, 17:51 GMT
قال رئيس الوفد نسيم أشرف إن الوفد ضم أيضا ممثلين عن المسلمين الأمريكيين ومجلس تمكين المرأة متعدد الأديان و"شراكة"، وهي مجموعة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.
وأضاف "نعم، أنا في القدس مع وفد لتعزيز الانسجام بين الأديان"، رافضا إعطاء أي تفاصيل أخرى عن أعضاء الوفد الآخرين.
وكان نسيم أشرف وزير التنمية الباكستاني ورئيس مجلس الكريكيت الباكستاني.
يشار إلى أن قناة i24news، كانت قد ذكرت أن الوفد الباكستاني يتكون من تسعة أعضاء، ومن بينهم أربعة يعيشون في باكستان والعديد من الأمريكيين البارزين الآخرين من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني.
ولا تقيم باكستان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ونفت إسلام آباد في أكثر من مناسبة إمكانية تحقيق ذلك إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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