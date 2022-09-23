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https://sputnikarabic.ae/20220923/بايدن-سيستخدم-الفيتو-ضد-حظر-الإجهاض-في-جميع-أنحاء-أمريكا-إذا-فاز-الجمهوريون-بالكونغرس-1068157610.html
بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد حظر الإجهاض في جميع أنحاء أمريكا إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس
بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد حظر الإجهاض في جميع أنحاء أمريكا إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد فرض حظر على الإجهاض ‏على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T18:47+0000
2022-09-23T18:47+0000
جو بايدن
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وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو/ حزيران، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.وانتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والعديد من زملائه الديمقراطيين قرار المحكمة العليا، وتعهدوا بتنفيذ الحماية الفيدرالية للإجهاض.
https://sputnikarabic.ae/20220806/إدارة-بايدن-حظر-الإجهاض-في-إنديانا-خطوة-مدمرة-لحقوق-المرأة-1066082270.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد حظر الإجهاض في جميع أنحاء أمريكا إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس

18:47 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد فرض حظر على الإجهاض ‏على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، ‏وتمرير مثل هذا التشريع.‏
وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".
ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو/ حزيران، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة
6 أغسطس, 16:50 GMT
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.
وانتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والعديد من زملائه الديمقراطيين قرار المحكمة العليا، وتعهدوا بتنفيذ الحماية الفيدرالية للإجهاض.
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