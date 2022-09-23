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https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
بدء الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
بدء الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الجمعة، عن بدء الاستفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T06:20+0000
2022-09-23T06:41+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال فيسوتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهورية دونيتسك الشعبية. يتم التصويت وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".ومن ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الانتخابات المركزية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مراكز التصويت فتحت أبوابها أمام المواطنين في جمهورية لوغانسك الشعبية، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بتوقيت موسكو.
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

بدء الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

06:20 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 23.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول.
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
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أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الجمعة، عن بدء الاستفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وقال فيسوتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهورية دونيتسك الشعبية. يتم التصويت وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".

ومن ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الانتخابات المركزية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مراكز التصويت فتحت أبوابها أمام المواطنين في جمهورية لوغانسك الشعبية، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بتوقيت موسكو.
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